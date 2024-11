Taşınmaz Satışları ve İmar Planı Değişiklikleri Onaylandı

Yeni Taşınmaz Satışları ve İmar Düzenlemeleri Onaylandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) bazı taşınmazların satışı ve imar planı değişikliklerine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda,

Kırklareli, Aydın ve Ankara'daki Taşınmazlar

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki Maliye Hazinesi'ne ait taşınmaz, 79 milyon 725 bin lira bedelle Binbay Ltd. Şti, Topdemir Ltd. Şti ve ADR Enerji Ltd. Şti Ortak Girişim Grubuna satıldı. Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki taşınmazlar ise 125 milyon lira bedelle Bemka Yapı İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti'ye satılması kararlaştırıldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Çayyolu-1 Mahallesi'ndeki taşınmaz, 117 milyon 500 bin lira bedelle Şentürk Ali Kılıç Sapran Deluxe'e, başka bir taşınmaz ise 191 milyon lira bedelle Oruçoğlu Madencilik Gıda İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti'ye satılacak.

İzmir ve Muğla'daki İmar Planı Değişiklikleri

İzmir'in Urla ilçesi Özbek Mahallesi'ndeki taşınmazlar için 64 milyon lira bedel kabul edilerek Forward Gayrimenkul ve İnşaat Sanayi Ticaret AŞ'ye satılması onaylandı.

Ayrıca, Aydın'ın Didim ilçesindeki Hisar Mahallesi'nde çeşitli sosyal alanlar için imar planı değişiklikleri uygun bulundu. Muğla'nın Bodrum ilçesinde de Gökçebel Mahallesi'ndeki taşınmazlar için bir dizi plan onaylandı.

Çeşme ve Kemer'deki İmar Planları

Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'ndeki taşınmazlar için plan değişiklikleri kabul edildi. Kemer ilçesinde ise otel ve tatil köyü alanlarıyla ilgili düzenlemeler onaylandı.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde de özel sosyal tesis alanı oluşturulmasına yönelik imar planı düzenlemesi yapılmasına karar verildi.