Tatil planı yapanlar yandı! Artık her şey dahil değil: Planlar rafa kalkıyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, bir açıklama yaptı ve açıklamasında Türkiye'de turizmin sadece yaz aylarında değil, sağlık, kültür ve aynı zamanda da gastronomi gibi döviz getirisi yüksek alanlarda da yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

"HER ŞEY DAHİL SİSTEMİNDEN VAZGEÇİLMELİ.."





Bendevi Palandöken, yabancı turistlerin kişi başı dolar cinsinden ortalama harcamalarının gerilediğine dikkati çekerek, şunları söyedi:

“Turist sayıları artmasına rağmen 2021'de 1,28 dolar harcayan bir turist geçen yıl 901 dolar harcadı. Kişi başı harcamadaki düşüşün en önemli nedeni turistlerin otellerde sabit olarak kalması ve yeterince seyahat etmemesidir. Burada seyahat acentelerine aslında büyük görevler düşüyor."

Her şey dahil sistemin yemek turizminin büyümesinin önünde engel olduğunu söyleyen Palandöken, “Günümüzde turistler sadece gittikleri ülkelerin tarihi, doğal güzelliklerini değil de aslında damak zevklerini de yaşamak istiyorlar. Türk mutfağında her yörede ayrı bir damak tadı vardır. Karadeniz'e gelen turistler ile güneydoğuya seyahat eden turistler çok farklı tatlar tatma imkanı buluyor. Bu çeşitliliği iyi değerlendirerek turizme yeni ivme kazandırabiliriz." şeklinde konuştu.