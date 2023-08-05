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Tatile gitmek isteyene o bankadan cep harçlığı! Haberi alan hemen bu işlemi yapıyor

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Tatile gitmek isteyene o bankadan cep harçlığı! Haberi alan hemen bu işlemi yapıyor
O bankadan yaz sezonunu özel kılan tatil fırsatı! Yeni müşterileri tatil harcamalarında 1000 TL indirim kazanıyor. Üstelik Bonus kart sahiplerine anında yüzde 5 indirim fırsatı da sunuluyor. Detaylar haberimizde...

Yaz sezonunun bitmesine yakın, tatil yapmak isteyenler için Garanti BBVA tarafından çekici bir kampanya duyuruldu. Ülkemizin önde gelen özel bankalarından biri olan Garanti BBVA, yeni müşterilerine yönelik bu kampanya ile tatil masraflarında büyük bir indirim fırsatı sunuyor.

KAMPANYA DETAYLARI

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Kampanya detaylarına göre, ETSTUR23 kodunu Garanti BBVA Mobil uygulaması üzerinden kullanarak yeni müşteri olanlar, Etstur'da yapacakları 10 bin TL ve üzeri harcamalarda anında 1000 TL indirim kazanacaklar. Ayrıca, kampanyaya dahil edilen anlaşmalı otellerde ise Bonus karta özel olarak yüzde 5 ek indirim fırsatı da sunuluyor.

Kampanya 20 Ağustos 2023 tarihine kadar geçerli olup, katılmak isteyenlerin Garanti BBVA Mobil uygulamasından "Müşteri Olmak İstiyorum" adımını takip ederek kayıt olmaları gerekiyor. Kampanyaya katılan müşterilere verilen ETSTUR23 promosyon kodu ile 30 Eylül 2023 tarihine kadar yapacakları tatil harcamalarında anında 1000 TL indirim avantajı sağlanacak.

Ayrıca, Bonus kredi kartı sahipleri de Etstur web sitesinden yapacakları 10 bin TL ve üzeri harcamalarda yüzde 5 indirimden faydalanabilecekler. Bu indirim fırsatı, Bonus kartının yanı sıra Money Bonus, Flexi, Bonus Flexi, Bonus Genç, American Express Card, Shop&Fly, Miles&Smiles Garanti BBVA kartları ve ek kartları için de geçerli olacak.

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