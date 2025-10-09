TAURUS: Türkiye'nin 452 g'lık piko uydu takımı uzaya hazırlanıyor

GUMUSH AeroSpace tarafından TÜBİTAK desteğiyle tasarlanan ve tamamen yerli olarak geliştirilen TAURUS - Tarım Uygulamalarına Yönelik Röle Uydu Sistemi, Türkiye'nin uzaydaki varlığını piko uydu teknolojileriyle genişletiyor.

Fırlatma ve teknik özellikler

Uydular, 0.25U form faktöründe (10 cm x 10 cm x 2.7 cm) ve yalnızca 452 gram ağırlığında tasarlandı. Dörtlü grup halinde SpaceX Bandwagon-4 göreviyle fırlatılacak ve 510 kilometre irtifa ile 45 derece eğimli yörüngeye yerleşecek. Fırlatma arayüzüne entegrasyon süreci 12 Eylül 2025 tarihinde tamamlandı.

Görev ve uygulamalar

TAURUS, özellikle altyapı kurulumunun mümkün olmadığı veya yetersiz olduğu bölgelerde IoT sensörlerinden toplanan verilerin uydu üzerinden aktarılmasını sağlayacak. Sistem; tarım, hayvancılık, sağlık, yaban hayatı ve kırsal kalkınma alanlarında veri iletişimi sağlayarak verimliliği artırmayı ve afet anlarında kritik bilgilerin merkeze ulaştırılmasını hedefliyor.

Esnek görev yapısı sayesinde uydular yalnızca IoT rölesi olarak kullanılmayacak; denizcilikte AIS mesajlarının toplanması ile gemi trafiğinin, havacılıkta ise ADS-B mesajlarının toplanması ile hava trafiğinin izlenmesine de imkan tanıyor. Ayrıca enerji şebekeleri ve kritik altyapı hatlarının anlık izlenmesine katkı sunması planlanıyor.

Entegre ekosistem ve kapsama alanı

GUMUSH AeroSpace, uydu ve ağ geçitlerinin yanı sıra işlevsel sensörlü yer terminalleri geliştirerek yörüngedeki uydularla yeryüzündeki terminallerden veri toplayabilen tam entegre bir ekosistem kurmayı amaçlıyor. Bu yapı, Türkiye’nin küresel IoT uydu pazarında söz sahibi olma hedefini destekleyecek nitelikte.

GUMUSH'in geçmişi ve uluslararası tanınırlık

2012 yılında kurulan GUMUSH, küçük uydu geliştirme alanında özel sektörün öncülerinden biri olarak 13 yıldır faaliyet gösteriyor. Şirket, TÜBİTAK, ASELSAN, HAVELSAN ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) gibi kurumlarla iş birlikleri yürütüyor ve uluslararası projelerde yer alıyor. GUMUSH, bölgedeki ilk küp uydu üreticisi unvanını taşıyor.

Geliştirdiği özgün platformlarla uluslararası alanda tanınan şirket, 2020'den bu yana NASA'nın yayınladığı Small Spacecraft Technology Report'ta yer alarak CubeSat ekosisteminde dikkat çekti. TAURUS ile Türkiye, 0.1U ile 0.25U boyutlarındaki ultra minyatür piko uydu geliştiren dünyadaki 4. ülke konumuna gelmiş oldu ve dünyanın en küçük ama en fonksiyonel 0.25U platformlarından birini üretti.

Uydu ekosisteminde yürütülen çalışmalarla uzaydaki Türk varlığına en uzun boyutu 10 santimetre, ağırlığı yalnızca 452 gram olan uydulardan oluşan TAURUS Uydu Takımı eklenecek. TÜBİTAK desteği kapsamında GUMUSH AeroSpace tarafından tasarlanan, üretilen, tamamen yerli ve milli olarak geliştirilen TAURUS - Tarım Uygulamalarına Yönelik Röle Uydu Sistemi, yalnızca teknik kabiliyetleriyle değil, aynı zamanda Türkiye'nin uzaydaki vizyonunu temsil eden öncü bir adım olarak dikkati çekiyor.