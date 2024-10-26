TAV Havalimanları İnovasyon Günleri ile Geleceği Şekillendiriyor

TAV Havalimanları, Yenilikçi Fikirleri Destekliyor

TAV Havalimanları ve Groupe ADP işbirliği ile Financial Times Group'tan Sifted'in katkılarıyla düzenlenen "Airport Innovation Days" etkinliği, Türkiye'de ikinci kez gerçekleştirildi. Bu etkinlik, geleceğin havalimanları ve mobilite çözümlerinde inovasyonu teşvik etme amacı taşıyor.

Ödüller Sahiplerini Buldu

15 finalist girişimin yer aldığı etkinlikte, ilk üç sırayı alan girişimler ödüllendirildi. TAV Havalimanları'nın Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi Franck Mereyde, etkinliğin açılışında, havalimanı işletmeciliğinin küresel boyutunu vurgulayarak yılda 336 milyon yolcuya hizmet verdiklerini ve 33 ülkede 110 havalimanı işlettiklerini belirtti.

Büyüme ve İşbirliği Vurgusu

Mereyde, havalimanı işletmeciliğinin uzun vadeli bir perspektif gerektirdiğini ifade ederek, büyümanın stratejilerinin odak noktası olduğunu dile getirdi. Bu stratejiler üç ana başlık altında toplandı: yolcu deneyimi, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme. Ayrıca, girişimci ekosisteminden faydalanarak, inovasyonun desteklenmesi gerektiğini de belirtti.

Finalist Girişimlerin Sunumu

Ankara Esenboğa Havalimanı Genel Müdürü Nuray Demirer sonrası, finalist girişimler projelerini jüriye ve katılımcılara sundular. Etkinlik, yolcuların da ilgisini çekti.

Ödül Alan Girişimler

Etkinlikte ödül kazanan 3 girişim, 4 Aralık'ta Paris'te gerçekleşecek olan etkinliğe katılma hakkı elde etti. Bu girişimler şöyle sıralandı:

Sensemore: Makinelerin performansını optimize etmek için yapay zeka destekli teknolojilerle bakım sürelerini azaltıyor.

Makinelerin performansını optimize etmek için yapay zeka destekli teknolojilerle bakım sürelerini azaltıyor. Assistbox: Video tabanlı çözümleriyle kurumların görüntülü görüşme ihtiyaçlarını hızlıca karşılıyor.

Video tabanlı çözümleriyle kurumların görüntülü görüşme ihtiyaçlarını hızlıca karşılıyor. Waste Log: Atık yönetiminde kontrol sağlayan bir platform sunarak çevresel etkileri azaltmayı hedefliyor.

Airport Innovation Days etkinlikleri, 6 Kasım'da Ürdün'ün Amman Queen Alia Havalimanı’nda ve ardından 4 Aralık'ta Fransa'nın Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda devam edecek. Ödül kazanan girişimler, ayrıca Sifted tarafından uluslararası tanıtım desteği alacaklar.