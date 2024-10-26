DOLAR
34,28 0,05%
EURO
36,96 0,12%
ALTIN
3.027,61 -0,05%
BITCOIN
2.301.556,01 -0,25%

TAV Havalimanları İnovasyon Günleri ile Geleceği Şekillendiriyor

TAV Havalimanları, inovasyon etkinliğinde başarılı girişimleri ödüllendirerek havalimanı operasyonlarına yeni bir soluk getiriyor.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 10:37
TAV Havalimanları İnovasyon Günleri ile Geleceği Şekillendiriyor

TAV Havalimanları, Yenilikçi Fikirleri Destekliyor

TAV Havalimanları ve Groupe ADP işbirliği ile Financial Times Group'tan Sifted'in katkılarıyla düzenlenen "Airport Innovation Days" etkinliği, Türkiye'de ikinci kez gerçekleştirildi. Bu etkinlik, geleceğin havalimanları ve mobilite çözümlerinde inovasyonu teşvik etme amacı taşıyor.

Ödüller Sahiplerini Buldu

15 finalist girişimin yer aldığı etkinlikte, ilk üç sırayı alan girişimler ödüllendirildi. TAV Havalimanları'nın Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi Franck Mereyde, etkinliğin açılışında, havalimanı işletmeciliğinin küresel boyutunu vurgulayarak yılda 336 milyon yolcuya hizmet verdiklerini ve 33 ülkede 110 havalimanı işlettiklerini belirtti.

Büyüme ve İşbirliği Vurgusu

Mereyde, havalimanı işletmeciliğinin uzun vadeli bir perspektif gerektirdiğini ifade ederek, büyümanın stratejilerinin odak noktası olduğunu dile getirdi. Bu stratejiler üç ana başlık altında toplandı: yolcu deneyimi, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme. Ayrıca, girişimci ekosisteminden faydalanarak, inovasyonun desteklenmesi gerektiğini de belirtti.

Finalist Girişimlerin Sunumu

Ankara Esenboğa Havalimanı Genel Müdürü Nuray Demirer sonrası, finalist girişimler projelerini jüriye ve katılımcılara sundular. Etkinlik, yolcuların da ilgisini çekti.

Ödül Alan Girişimler

Etkinlikte ödül kazanan 3 girişim, 4 Aralık'ta Paris'te gerçekleşecek olan etkinliğe katılma hakkı elde etti. Bu girişimler şöyle sıralandı:

  • Sensemore: Makinelerin performansını optimize etmek için yapay zeka destekli teknolojilerle bakım sürelerini azaltıyor.
  • Assistbox: Video tabanlı çözümleriyle kurumların görüntülü görüşme ihtiyaçlarını hızlıca karşılıyor.
  • Waste Log: Atık yönetiminde kontrol sağlayan bir platform sunarak çevresel etkileri azaltmayı hedefliyor.

Airport Innovation Days etkinlikleri, 6 Kasım'da Ürdün'ün Amman Queen Alia Havalimanı’nda ve ardından 4 Aralık'ta Fransa'nın Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda devam edecek. Ödül kazanan girişimler, ayrıca Sifted tarafından uluslararası tanıtım desteği alacaklar.

İLGİLİ HABERLER

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kapalıçarşı'da Altın ve Dış Para Birimleri Fiyatları
2
Marmaray'ın 11. Yaşı ve Başarıları
3
Türkiye İmplant İhracatında 17. Sırada
4
Yatırım Fonları ve BES Fonlarında Son Durum
5
Haftanın En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
6
Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Fonları
7
Dolar kuru o tarihte paraşütsüz çakılacak! Dolar biriktirenler ah vah edecek

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Başvuru süreci tamamlanmak üzere! Öğrencilere 15.000 TL burs ödemesi yapılacak

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi