TAV Havalimanları Yılın İlk Yarısında 46 Milyon Yolcuya Hizmet Verdi

TAV Havalimanları'ndan Yıldız Gibi Performans

TAV Havalimanları, 2024 yılının ilk altı ayında toplam 46 milyon yolcuya hizmet sundu. Şirket, 2024 ilk yarı finansal çıktılarını paylaşarak, önceki yıla göre kaydedilen önemli büyümeleri duyurdu.

Finansal Başarı

TAV, yılın ilk altı ayında 81 milyon avro net kar elde etti. Konsolide ciro ise, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %31 artışla 732 milyon avro'ya ulaştı. Dış hat trafiği %20, iç hat trafiği ise %14 oranında büyüdü.

Serkan Kaptan'dan Açıklamalar

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, "Bu yılkinin ilk yarısında, dış hatlarda %20 ve toplamda %17 yolcu artışı sağladık. Kısa süren kış sezonu ve havayolu şirketlerinin filo genişletme stratejileri gelişimimizi olumlu etkiledi" dedi.

Almatı Havalimanı'ndaki Gelişmeler

Kaptan, Almatı Havalimanı'nın yeni dış hatlar terminalinin 1 Haziran'da açıldığını ve bu süreçte Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile gerçekleştirdikleri ziyareti hatırlattı. Ayrıca yeni terminalde çevreye yönelik yenilikçi yaklaşımlar ve teknolojilerin kullanıldığını belirtti.

Büyüme Hedefleri

Şirketin Antalya ve Ankara yatırımlarının da %84 ve %58 oranında tamamlandığı bilgisini veren Kaptan, "Dış hat yolcu büyümesi bu yatırımların önemini artırıyor" ifadelerini kullandı.

Kuveyt İçin Heyecan Verici Fırsatlar

Kaptan, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın 10 yıllık işletme ihalesine teklif verdiklerini belirterek, "Bu ihaleyi kazanmamız durumunda TAV kalitesini yeni bir pazara taşıyacağız" dedi.

TAV Havalimanları'nın hisse performansı, yılbaşından bu yana TL bazında %169, dolar bazında ise %144 artış gösterdi.

TAV Havalimanları yılın ilk altı ayında toplam 46 milyon yolcuya hizmet verdi.

TAV Havalimanları yılın ilk altı ayında toplam 46 milyon yolcuya hizmet verdi.

TAV Havalimanları yılın ilk altı ayında toplam 46 milyon yolcuya hizmet verdi.

TAV Havalimanları yılın ilk altı ayında toplam 46 milyon yolcuya hizmet verdi.