TBB Başkanı Alpaslan Çakar'dan Dezenflasyon Açıklamaları

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, AA Finans Masası'na konuk olarak önemli değerlendirmelerde bulundu.

Çakar, uygulanan dezenflasyon programı sayesinde iç talebin kontrol altına alındığını, cari işlemler açığının ciddi anlamda düştüğünü ve emtia ile enerji fiyatlarının Türkiye'nin aleyhine değil, lehine geliştiğini açıkladı.

Alpaslan Çakar, "Bütün bunlar dikkate alındığında aslında enflasyon belli bir patika aralığında aşağı doğru geliyor" ifadelerini kullanarak, Türkiye'nin ekonomik gidişatına dair umut verici sinyaller sundu.

İstanbul Finans Merkezinin katkılarıyla hazırlanan bu programın, piyasa dinamiklerini olumlu yönde etkilemesi bekleniyor.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, İstanbul Finans Merkezinin katkılarıyla hazırlanan Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, soruları yanıtladı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, İstanbul Finans Merkezinin katkılarıyla hazırlanan Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, soruları yanıtladı.