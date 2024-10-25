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TBB Başkanı Alpaslan Çakar'ın Washington Temasları

Alpaslan Çakar, ABD'de uluslararası bankalarla görüşerek Türkiye'nin ekonomik durumunu değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 19:27
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 19:27
TBB Başkanı Alpaslan Çakar'ın Washington Temasları

TBB Başkanı Alpaslan Çakar, Washington'da Üst Düzey Temaslarda Bulundu

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Washington'da düzenlenen önemli etkinliklere katılarak uluslararası finans kuruluşlarıyla bir araya geldi. Çakar, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantıları kapsamında yapılan programlara katıldı ve bankalarla kritik görüşmeler gerçekleştirdi.

Geleneksel Resepsiyon

Çakar, TBB'nin bu yıl 34'üncüsünü düzenlediği geleneksel resepsiyona ev sahipliği yaptı. Etkinliğe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal katıldı. Ayrıca uluslararası banka temsilcileri, bürokratlar, bankacılar ve Washington'da yaşayan Türkler de davete iştirak etti.

Finansal Sektörün Tanıtımı

Etkinlik sonrası değerlendirmelerde bulunan Çakar, "Ülkemizi ve finansal sektörümüzü tanıtmayı hedeflediğimiz resepsiyona gösterilen ilgi ve katılımdan mutluluk duyduk," ifadesini kullandı.

Uluslararası Bankalarla Görüşmeler

Çakar, gerçekleştirdiği toplantılarda birçok uluslararası banka ve finans kuruluşu ile bir araya gelerek, küresel ekonomik gelişmeler ve Türkiye'nin finansal durumu hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Geleceğe Yönelik Konular

Yılın temel gündem maddeleri arasında korumacılık, küresel büyüme farklılıkları ve sürdürülebilirlik gibi konular ön plana çıktı. Çakar, "Teknolojik gelişmeler ve sürdürülebilirlik, bugün yapılan görüşmelerin iki ana teması oldu," dedi.

Yatırımcıların Türkiye'ye İlgi Duyduğu Belirtiliyor

TBB Başkanı, Türkiye'nin büyüme performansı ve düşen enflasyon rakamlarının uluslararası yatırımcıların ilgisini artırdığını vurgulayarak, "Yatırımcılar, Türkiye'deki düşük borçluluğun sağladığı manevra alanının farkındalar," şeklinde konuştu.

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