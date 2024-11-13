TBMM'de TGA'nın Sayıştay Raporları Görüşüldü: Turizm Hedefleri Belli Oldu

TBMM Bayındırlık ve Turizm Komisyonu'nda Önemli Toplantı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) 2022 ve 2023 yılına ait Sayıştay raporları değerlendirildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan'dan Açıklamalar

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, bu yılki turizm hedeflerinin 60 milyon turist ve 60 milyar dolar gelir olduğunu ifade etti. Alpaslan, "Ülkemizde, 9 aylık gerçekleşmelerde 49 milyon 181 bin turisti ağırladık" dedi.

Turizm Gelirleri ve Hedefler

Alpaslan, 2018 yılında yıllık turizm gelirinin 30 milyar dolar olduğunu hatırlatarak, bu yıl sonunda bu rakamın 60 milyar dolara ulaşacağını belirtti. "Yakın zamanda hedefimiz 100 milyar dolara ulaşmak, bu da ekonomimiz ve istihdam açısından büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

TGA'nın Başarıları ve Turizm Pazarındaki Konumu

2019 yılında kurulan TGA'nın, çevre ülkelerde yaşanan krizlere rağmen başarı gösterdiğini belirten Alpaslan, Türkiye'nin en fazla turist kabul eden 5'inci ülke konumuna yükseldiğini vurguladı. "Inşallah bu sene 4'üncülüğe yükseleceğiz. Hızla büyüyen, dünyadaki en önemli turizm aktörleri arasındayız" diye konuştu.

Turizm Verileri ve Gelecek Beklentileri

Bu yılki turizm verilerine dair de bilgiler veren Alpaslan, 46 milyar 880 milyon dolar turizm geliri elde edildiğini ifade etti. Yıl sonu itibarıyla 61 milyon turist ve 60 milyar dolar gelir hedefleniyor. Gecelemelerin ortalama 11,3, kişi başı gecelik gelirlerin ise 979 dolar olduğunu vurguladı.

Alpaslan, nitelikli turist ve ortalama harcama oranlarının arttığını, 2018'den bu yana %50'den fazla nitelik artışı sağlandığını belirtti.

Toplantıda ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler ve TGA Genel Müdür Vekili Sinan Seha Türkseven de Ajansın faaliyetleri hakkında bilgi verdiler.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.