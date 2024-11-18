TBMM Dilekçe Komisyonu, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nde Bilgilendirme Ziyareti Gerçekleştirdi

TBMM Dilekçe Komisyonu heyeti, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'ni ziyaret ederek önemli gelişmeler hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Adana Milletvekili Sunay Karamık, komisyon üyesi milletvekilleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fatma Özkul yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Necip Fazıl Kaymak ile bir araya gelen heyete, İstanbul Finans Merkezi (İFM) hakkında kapsamlı bir sunum yapıldı. Bu sunumda, İFM'nin gelişim süreci, vizyonu, ekosistemi ve hukuki altyapısı detaylı bir şekilde aktarıldı. Ayrıca, İFM'de sağlanan teşvikler ve diğer kolaylaştırıcı yapılar hakkında bilgiler verildi.

Ziyaret sırasında, finansal okuryazarlığın geliştirilmesine yönelik Ofisin yürüttüğü faaliyetler de gündeme geldi. Finansal okuryazarlığın toplumun her kesimine ulaşmasının önemi vurgulanarak, bu alanda Finans Ofisi ve İFM'nin sorumluluklarının büyük olduğu ifade edildi.

Heyetin, uluslararası finans merkezleri ile İFM'nin rekabet edebilmesini sağlayacak projelerin önemine dair değerlendirmeleri de yapıldı. Ayrıca, İFM içerisinde kurulacak olan finans ve teknolojik girişimciliğin gelişimine uygun olarak tasarlanan İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nde gerçekleştirilen bilgilendirmenin ardından heyet, İFM'ye saha ziyareti yaparak projelerin ilerleyişini ve fiziki altyapıyı yerinde inceledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.