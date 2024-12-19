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TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Bütçesi Görüşülüyor: TOGG Milli İftihar Kaynağımız

TBMM Genel Kurulunda 2025 bütçesi maddeleri görüşülüyor. Sanayi Bakanı Kacır, TOGG'un önemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 15:17
TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Bütçesi Görüşülüyor: TOGG Milli İftihar Kaynağımız

TBMM Genel Kurulunda 2025 Yılı Bütçesi Görüşülmeye Başlandı

TBMM Genel Kurulunda 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerine görüşmeler sürüyor. Bütçe kanununun 14'üncü maddesi, milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: TOGG, Milli İftihar Kaynağımızdır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapılan eleştirilere karşılık vererek, "TOGG bizim milli iftihar kaynağımızdır. 60 yıllık Devrim otomobili hayalinin, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçeğe dönüşmesinin adıdır. Biz TOGG'u bugünlere getiren iktidarız," dedi.

Milletvekillerinden Dikkat Çeken Açıklamalar

Genel Kurulda, Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Türkiye'deki enflasyonun OECD ülkelerinin toplamından daha fazla olduğunu vurgulayarak, "Avrupa Birliği ülkelerinin hiçbirinde yok. Beğenmediğiniz Macaristan'da bile enflasyon eksilerde," ifadelerini kullandı. Emeklilerdeki "kök maaş" uygulamasına son verilmesini isteyen Özdağ, işsizlikle ilgili sorunların da ele alınması gerektiğini belirtti.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, mevsimlik tarım işçilerinin zor durumlarını anlatırken, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu deprem sonrası yaşanan konut sıkıntısına dikkat çekti.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ, artan işsizlik ve düşük ücretler nedeniyle vatandaşların zor durumda olduğunu ifade ederken, CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, bütçedeki vergi yükünün yine dar gelirli kesimlere yüklendiğini savundu.

Bütçe ve Kadın Politikaları Üzerine Yorumlar

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, hazırlanan bütçenin insanların önceliklerini merkezine aldığını belirtti ve "Bizim siyaset anlayışımızda bu dünyada gelecek nesillerin hayırla yad edeceği baki eserler bırakmak var," diye vurguladı.

TOGG ve Sanayi Alanındaki Gelişmeler

Bakan Kacır, Türkiye'de organize sanayi bölgelerinin sayısının arttığını belirtirken, "Bugün itibarıyla 364 organize sanayi bölgemiz bulunmaktadır. Kahramanmaraş Afşin'de yeni bir organize sanayi bölgesi kurduk," dedi. Ayrıca, TOGG’un desteklenmeye devam edileceğini de sözlerine ekledi.

Sonuç olarak, TBMM Genel Kurulunda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 14. maddesi oylama ile kabul edildi. Bu görüşmeler, Türkiye'nin ekonomik durumu ve geleceği açısından önemli mesajlar içeriyor.

Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, 2025 Yılı...

Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşüldü. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Genel Kurul çalışmalarına katılarak soruları yanıtladı.

Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, 2025 Yılı...

Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşüldü. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Genel Kurul çalışmalarına katılarak soruları yanıtladı.

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