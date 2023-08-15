TC kimlik kartı olana PTT'den 15.000 TL süper destek! Nakit derdine ilaç gibi gelecek

Maddi zorluklarla mücadele etmek, PTT ve Aktif Bank iş birliğiyle daha da kolay hale geliyor. Özel bir kampanya ile sunulan bu fırsat, hızlı nakit ihtiyaçlarına çözüm getiriyor. Eğer T.C. kimlik numaranızın son hanesi 0, 2, 4, 6, 8 ile bitiyorsa, sadece 15 dakika içinde tam 15.000 TL nakit destek alabilirsiniz. Bu iş birliği sayesinde anlık maddi sıkıntılarınıza hızla çözüm bulabilirsiniz.



BAŞVURU DETAYLARI





PTT ve Aktif Bank, bu kampanya ile finansal sıkıntı yaşayan herkesin yanında olmayı hedefliyor. Başvuru yapmak oldukça basit. Kimlik numaranızın son hanesine bakarak uygunsa, PTT şubeleri ya da Aktif Bank'ın resmi web sitesi üzerinden kolayca başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Başvurunuz onaylandığında, aynı gün içinde 15.000 TL nakit ödeme hesabınıza yatırılacak.

Kampanya, SMS ile yapılan başvuruları da hızla işleme alarak finansal güvencenizi artırmanızı sağlıyor. Bu imkan sayesinde acil nakit ihtiyaçlarınızı hızla karşılayabilir, maddi sıkıntılarınızı rahatlatarak güvence altına alabilirsiniz.