TC kimlik numarasının son hanesine dikkat! PTT bu kişilere şak diye 1300 TL ödüyor

Devlet, çeşitli kalemdeki destek ödemeleri ile vatandaşların yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor. Bu ödemeler uzun süredir devam etse de, başvuru ile alındığından pek bilinmeyen yardım türü, toplamda 1300 liraya kadar çıkabilmektedir. Devlet, kadınlara ve çocuklara yönelik birçok destek ödemesi sunmaktadır. Haneye giren gelire göre değişen bu ödemelerin yanı sıra, hanedeki çocuk sayısına bağlı olarak da değişen destekler bulunmaktadır. Özellikle doğum yardımı adı altında kadınlara yapılan destekler, toplamda 1300 liraya kadar ulaşabilmektedir ve e-devlet üzerinden başvurular anında sonuçlandırılmaktadır.

DOĞUM YARDIMINDAN NASIL FAYDALANILABİLİR?





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan destek ödemeleri, dar gelirlilerin refah düzeyini artırmayı amaçlamaktadır ve hayatı idame ettirmek açısından büyük önem taşımaktadır. Bu destekler arasında en dikkat çekeni ise doğum yardımıdır. Yeni doğum yapan annelere tek seferde ve geri ödemesiz olarak 600 TL, 400 TL ve 300 TL ödeme yapılmaktadır. Bu ödeme miktarları, çocuğun kaçıncı çocuk olduğuna göre farklılık göstermektedir ve başvurular e-devlet üzerinden yapılmaktadır.

Doğum yardımı için bazı şartlar bulunmaktadır. 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra doğan her çocuk için bu yardıma başvurulabilmektedir. Ayrıca, canlı doğum gerçekleştiren ve mavi kart sahibi olan haneler bu destekten yararlanabilirler. Doğum yapacak kadının işyerinde çalışıyor olması ve doğum izni başlamadan önce işten ayrılmamış olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, doğumdan önceki 1 yıl içinde kadının en az 90 gün sigorta primi yatırılmış olmalıdır.

Doğum yardımı almak isteyen kadının işyerindeki sigortalılık halinin devam etmesi ve doğumdan sonra çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi'nde kayıtlı olması da gerekmektedir. Bu şartları eksiksiz yerine getiren anneler, doğum yardımı için başvurularını tamamlamış olurlar.