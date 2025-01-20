TCDD Haydarpaşa Limanına 9 Vinç Operatörü Alımı İlan Etti

TCDD, 9 Vinç Operatörü Alacağını Duyurdu

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğü'nde görevlendirilmek üzere 9 vinç operatörü istihdam edeceğini açıkladı. İlan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Belirsiz Süreli Sözleşme ile Personel Alımı

Buna göre, TCDD'nin Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğüne belirsiz süreli sözleşmeyle toplamda 9 personel alınacak. İş gücü talepleri, KPSS şartı gözetilerek bugünden itibaren 24 Ocak'a kadar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yayımlanacak.

Adaylarda Aranacak Şartlar

Aranan şartlar, evrak teslim tarihleri ve yerleri, sözlü sınav tarihleri gibi bilgilere TCDD'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek (tcdd.gov.tr). Başvuru yapıp İŞKUR tarafından bildirilen nihai listede yeralan adayların belirtilen tarihlerde evraklarını TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı'na teslim etmesi gerekiyor.

Başvuru Kriterleri

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü işyerlerinde yapılan çalışmaların niteliği gereği, ilan edilen iş gücü talebine yalnızca erkek adaylar başvuru yapabilecek. Ayrıca, liman vinç operatörü adaylarının 36 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir.