TCMB 15.30'da Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, saat 15.30'da belirlediği gösterge niteliğindeki döviz kurlarını duyurdu. İşte güncel değerler:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 35.9451 36.0099 35.9199 36.0639 1 AVUSTRALYA DOLARI 22.5058 22.6525 22.4023 22.7885 1 DANİMARKA KRONU 4.9661 4.9904 4.9626 5.0019 1 EURO 37.1016 37.1685 37.0757 37.2242 1 İNGİLİZ STERLİNİ 44.5179 44.7500 44.4867 44.8171 1 İSVİÇRE FRANGI 39.3911 39.6441 39.3321 39.7035 1 İSVEÇ KRONU 3.2720 3.3059 3.2698 3.3135 1 KANADA DOLARI 25.0375 25.1505 24.9449 25.2460 1 KUVEYT DİNARI 115.7432 117.2577 114.0071 119.0166 1 NORVEÇ KRONU 3.1919 3.2134 3.1897 3.2208 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9.5851 9.6024 9.5132 9.6744 100 JAPON YENİ 23.5689 23.7250 23.4817 23.8152 1 BULGAR LEVASI 18.8639 19.1107 - - 1 RUMEN LEYİ 7.4136 7.5106 - - 1 RUS RUBLESİ 0.3678 0.3726 - - 1 ÇİN YUANI 4.8923 4.9564 - - 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.1280 0.1297 - - 1 KATAR RİYALİ 9.8041 9.9323 - - 1 GÜNEY KORE WONU 0.0246 0.0249 - - 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 21.0257 21.3008 - - 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 9.7315 9.8588 - - 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.3031 1.3031 - - 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 46.8843 - - -

Yukarıda belirtilen döviz kurları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın resmi internet sitesinden alınmıştır ve güncel piyasa koşullarını yansıtmaktadır.

Çapraz Kurlar

1 ABD DOLARI 1.5934 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 7.2269 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9104 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 10.94 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 152.14 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.4337 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 11.23 NORVEÇ KRONU 1 EURO 1.0322 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2406 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2381 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.8948 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.8214 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 97.18 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 7.3060 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 279.13 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6458 KATAR RİYALİ 1 ABD DOLARI 1451 GÜNEY KORE WONU 1 ABD DOLARI 1.7000 AZERBAYCAN YENİ MANATI 1 ABD DOLARI 3.6730 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ

Bu döviz kurları, TCMB tarafından belirlenen en güncel değerlerdir. Yatırımcılar, döviz alım-satım işlemlerinde bu bilgileri dikkate almalıdır.