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TCMB 15.30'da Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 15.30'da belirlenen döviz kurlarını açıkladı. Dolar, Euro ve diğer döviz cinslerinin güncel değerleri burada.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 15:39
TCMB 15.30'da Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, saat 15.30'da belirlediği gösterge niteliğindeki döviz kurlarını duyurdu. İşte güncel değerler:

BirimDöviz CinsiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
1ABD DOLARI35.945136.009935.919936.0639
1AVUSTRALYA DOLARI22.505822.652522.402322.7885
1DANİMARKA KRONU4.96614.99044.96265.0019
1EURO37.101637.168537.075737.2242
1İNGİLİZ STERLİNİ44.517944.750044.486744.8171
1İSVİÇRE FRANGI39.391139.644139.332139.7035
1İSVEÇ KRONU3.27203.30593.26983.3135
1KANADA DOLARI25.037525.150524.944925.2460
1KUVEYT DİNARI115.7432117.2577114.0071119.0166
1NORVEÇ KRONU3.19193.21343.18973.2208
1SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ9.58519.60249.51329.6744
100JAPON YENİ23.568923.725023.481723.8152
1BULGAR LEVASI18.863919.1107--
1RUMEN LEYİ7.41367.5106--
1RUS RUBLESİ0.36780.3726--
1ÇİN YUANI4.89234.9564--
1PAKİSTAN RUPİSİ0.12800.1297--
1KATAR RİYALİ9.80419.9323--
1GÜNEY KORE WONU0.02460.0249--
1AZERBAYCAN YENİ MANATI21.025721.3008--
1BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ9.73159.8588--
1ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)1.30311.3031--
1ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)46.8843---

Yukarıda belirtilen döviz kurları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın resmi internet sitesinden alınmıştır ve güncel piyasa koşullarını yansıtmaktadır.

Çapraz Kurlar

1 ABD DOLARI1.5934 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI7.2269 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI0.9104 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI10.94 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI152.14 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI1.4337 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI11.23 NORVEÇ KRONU
1 EURO1.0322 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ1.2406 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI3.2381 ABD DOLARI
1 ABD DOLARI1.8948 BULGAR LEVASI
1 ABD DOLARI4.8214 RUMEN LEYİ
1 ABD DOLARI97.18 RUS RUBLESİ
1 ABD DOLARI7.3060 ÇİN YUANI
1 ABD DOLARI279.13 PAKİSTAN RUPİSİ
1 ABD DOLARI3.6458 KATAR RİYALİ
1 ABD DOLARI1451 GÜNEY KORE WONU
1 ABD DOLARI1.7000 AZERBAYCAN YENİ MANATI
1 ABD DOLARI3.6730 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ

Bu döviz kurları, TCMB tarafından belirlenen en güncel değerlerdir. Yatırımcılar, döviz alım-satım işlemlerinde bu bilgileri dikkate almalıdır.

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