TCMB 15.30'da Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Güncel Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, saat 15.30'da belirlediği gösterge niteliğindeki döviz kurlarını duyurdu. İşte güncel değerler:
|Birim
|Döviz Cinsi
|Döviz Alış
|Döviz Satış
|Efektif Alış
|Efektif Satış
|1
|ABD DOLARI
|35.9451
|36.0099
|35.9199
|36.0639
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|22.5058
|22.6525
|22.4023
|22.7885
|1
|DANİMARKA KRONU
|4.9661
|4.9904
|4.9626
|5.0019
|1
|EURO
|37.1016
|37.1685
|37.0757
|37.2242
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|44.5179
|44.7500
|44.4867
|44.8171
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|39.3911
|39.6441
|39.3321
|39.7035
|1
|İSVEÇ KRONU
|3.2720
|3.3059
|3.2698
|3.3135
|1
|KANADA DOLARI
|25.0375
|25.1505
|24.9449
|25.2460
|1
|KUVEYT DİNARI
|115.7432
|117.2577
|114.0071
|119.0166
|1
|NORVEÇ KRONU
|3.1919
|3.2134
|3.1897
|3.2208
|1
|SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
|9.5851
|9.6024
|9.5132
|9.6744
|100
|JAPON YENİ
|23.5689
|23.7250
|23.4817
|23.8152
|1
|BULGAR LEVASI
|18.8639
|19.1107
|-
|-
|1
|RUMEN LEYİ
|7.4136
|7.5106
|-
|-
|1
|RUS RUBLESİ
|0.3678
|0.3726
|-
|-
|1
|ÇİN YUANI
|4.8923
|4.9564
|-
|-
|1
|PAKİSTAN RUPİSİ
|0.1280
|0.1297
|-
|-
|1
|KATAR RİYALİ
|9.8041
|9.9323
|-
|-
|1
|GÜNEY KORE WONU
|0.0246
|0.0249
|-
|-
|1
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|21.0257
|21.3008
|-
|-
|1
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|9.7315
|9.8588
|-
|-
|1
|ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)
|1.3031
|1.3031
|-
|-
|1
|ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)
|46.8843
|-
|-
|-
Yukarıda belirtilen döviz kurları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın resmi internet sitesinden alınmıştır ve güncel piyasa koşullarını yansıtmaktadır.
Çapraz Kurlar
|1 ABD DOLARI
|1.5934 AVUSTRALYA DOLARI
|1 ABD DOLARI
|7.2269 DANİMARKA KRONU
|1 ABD DOLARI
|0.9104 İSVİÇRE FRANGI
|1 ABD DOLARI
|10.94 İSVİÇRE FRANGI
|1 ABD DOLARI
|152.14 JAPON YENİ
|1 ABD DOLARI
|1.4337 KANADA DOLARI
|1 ABD DOLARI
|11.23 NORVEÇ KRONU
|1 EURO
|1.0322 ABD DOLARI
|1 İNGİLİZ STERLİNİ
|1.2406 ABD DOLARI
|1 KUVEYT DİNARI
|3.2381 ABD DOLARI
|1 ABD DOLARI
|1.8948 BULGAR LEVASI
|1 ABD DOLARI
|4.8214 RUMEN LEYİ
|1 ABD DOLARI
|97.18 RUS RUBLESİ
|1 ABD DOLARI
|7.3060 ÇİN YUANI
|1 ABD DOLARI
|279.13 PAKİSTAN RUPİSİ
|1 ABD DOLARI
|3.6458 KATAR RİYALİ
|1 ABD DOLARI
|1451 GÜNEY KORE WONU
|1 ABD DOLARI
|1.7000 AZERBAYCAN YENİ MANATI
|1 ABD DOLARI
|3.6730 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
Bu döviz kurları, TCMB tarafından belirlenen en güncel değerlerdir. Yatırımcılar, döviz alım-satım işlemlerinde bu bilgileri dikkate almalıdır.