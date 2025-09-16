TCMB 15:30 Döviz Kurları: Güncel Alış-Satış ve Çapraz Kurlar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Güncel Döviz Kurları
1 ABD DOLARI — Döviz Alış: 41.2295, Döviz Satış: 41.3038, Efektif Alış: 41.2006, Efektif Satış: 41.3657
1 AVUSTRALYA DOLARI — Döviz Alış: 27.4234, Döviz Satış: 27.6022, Efektif Alış: 27.2972, Efektif Satış: 27.7678
1 DANİMARKA KRONU — Döviz Alış: 6.5088, Döviz Satış: 6.5408, Efektif Alış: 6.5043, Efektif Satış: 6.5558
1 EURO — Döviz Alış: 48.6615, Döviz Satış: 48.7491, Efektif Alış: 48.6274, Efektif Satış: 48.8223
1 İNGİLİZ STERLİNİ — Döviz Alış: 56.1112, Döviz Satış: 56.4037, Efektif Alış: 56.0719, Efektif Satış: 56.4883
1 İSVİÇRE FRANGI — Döviz Alış: 51.9649, Döviz Satış: 52.2986, Efektif Alış: 51.8870, Efektif Satış: 52.3770
1 İSVEÇ KRONU — Döviz Alış: 4.4336, Döviz Satış: 4.4795, Efektif Alış: 4.4305, Efektif Satış: 4.4898
1 KANADA DOLARI — Döviz Alış: 29.9121, Döviz Satış: 30.0470, Efektif Alış: 29.8014, Efektif Satış: 30.1612
1 KUVEYT DİNARI — Döviz Alış: 134.3498, Döviz Satış: 136.1078, Efektif Alış: 132.3345, Efektif Satış: 138.1494
1 NORVEÇ KRONU — Döviz Alış: 4.1858, Döviz Satış: 4.2139, Efektif Alış: 4.1829, Efektif Satış: 4.2236
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ — Döviz Alış: 10.9922, Döviz Satış: 11.0120, Efektif Alış: 10.9097, Efektif Satış: 11.0946
1 JAPON YENİ — Döviz Alış: 27.9878, Döviz Satış: 28.1732, Efektif Alış: 27.8843, Efektif Satış: 28.2802
1 BULGAR LEVASI — Döviz Alış: 24.7402, Döviz Satış: 25.0639
1 RUMEN LEYİ — Döviz Alış: 9.5564, Döviz Satış: 9.6814
1 RUS RUBLESİ — Döviz Alış: 0.49604, Döviz Satış: 0.50253
1 ÇİN YUANI — Döviz Alış: 5.7622, Döviz Satış: 5.8376
1 PAKİSTAN RUPİSİ — Döviz Alış: 0.14449, Döviz Satış: 0.14638
1 KATAR RİYALİ — Döviz Alış: 11.2472, Döviz Satış: 11.3944
1 GÜNEY KORE WONU — Döviz Alış: 0.02969, Döviz Satış: 0.03008
1 AZERBAYCAN YENİ MANATI — Döviz Alış: 24.1167, Döviz Satış: 24.4323
1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ — Döviz Alış: 11.1620, Döviz Satış: 11.3080
Çapraz Kurlar
1 ABD DOLARI = 1.4999 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI = 6.3246 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI = 0.7916 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI = 9.2598 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI = 146.96 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI = 1.3765 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI = 9.8257 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI = 3.7508 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 EURO = 1.1803 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3633 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI = 3.2770 ABD DOLARI
1 ABD DOLARI = 1.6572 BULGAR LEVASI
1 ABD DOLARI = 4.2902 RUMEN LEYİ
1 ABD DOLARI = 82.65 RUS RUBLESİ
1 ABD DOLARI = 7.1151 ÇİN YUANI
1 ABD DOLARI = 283.75 PAKİSTAN RUPİSİ
1 ABD DOLARI = 3.6452 KATAR RİYALİ
1 ABD DOLARI = 1381 GÜNEY KORE WONU
1 ABD DOLARI = 1.7000 AZERBAYCAN YENİ MANATI
1 ABD DOLARI = 3.6731 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
Bilgi için:
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) = 1.37559 ABD DOLARI
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) = 56.7658 TÜRK LİRASI