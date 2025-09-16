TCMB 15:30 Döviz Kurları: Güncel Alış-Satış ve Çapraz Kurlar

TCMB İdare Merkezi'nin 15.30'da belirlediği gösterge döviz kurları; alış, satış, efektif kurlar ve çapraz kurlar listesi.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 15:48
TCMB 15:30 Döviz Kurları: Güncel Alış-Satış ve Çapraz Kurlar

TCMB 15:30 Döviz Kurları: Güncel Alış-Satış ve Çapraz Kurlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Güncel Döviz Kurları

1 ABD DOLARI — Döviz Alış: 41.2295, Döviz Satış: 41.3038, Efektif Alış: 41.2006, Efektif Satış: 41.3657

1 AVUSTRALYA DOLARI — Döviz Alış: 27.4234, Döviz Satış: 27.6022, Efektif Alış: 27.2972, Efektif Satış: 27.7678

1 DANİMARKA KRONU — Döviz Alış: 6.5088, Döviz Satış: 6.5408, Efektif Alış: 6.5043, Efektif Satış: 6.5558

1 EURO — Döviz Alış: 48.6615, Döviz Satış: 48.7491, Efektif Alış: 48.6274, Efektif Satış: 48.8223

1 İNGİLİZ STERLİNİ — Döviz Alış: 56.1112, Döviz Satış: 56.4037, Efektif Alış: 56.0719, Efektif Satış: 56.4883

1 İSVİÇRE FRANGI — Döviz Alış: 51.9649, Döviz Satış: 52.2986, Efektif Alış: 51.8870, Efektif Satış: 52.3770

1 İSVEÇ KRONU — Döviz Alış: 4.4336, Döviz Satış: 4.4795, Efektif Alış: 4.4305, Efektif Satış: 4.4898

1 KANADA DOLARI — Döviz Alış: 29.9121, Döviz Satış: 30.0470, Efektif Alış: 29.8014, Efektif Satış: 30.1612

1 KUVEYT DİNARI — Döviz Alış: 134.3498, Döviz Satış: 136.1078, Efektif Alış: 132.3345, Efektif Satış: 138.1494

1 NORVEÇ KRONU — Döviz Alış: 4.1858, Döviz Satış: 4.2139, Efektif Alış: 4.1829, Efektif Satış: 4.2236

1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ — Döviz Alış: 10.9922, Döviz Satış: 11.0120, Efektif Alış: 10.9097, Efektif Satış: 11.0946

1 JAPON YENİ — Döviz Alış: 27.9878, Döviz Satış: 28.1732, Efektif Alış: 27.8843, Efektif Satış: 28.2802

1 BULGAR LEVASI — Döviz Alış: 24.7402, Döviz Satış: 25.0639

1 RUMEN LEYİ — Döviz Alış: 9.5564, Döviz Satış: 9.6814

1 RUS RUBLESİ — Döviz Alış: 0.49604, Döviz Satış: 0.50253

1 ÇİN YUANI — Döviz Alış: 5.7622, Döviz Satış: 5.8376

1 PAKİSTAN RUPİSİ — Döviz Alış: 0.14449, Döviz Satış: 0.14638

1 KATAR RİYALİ — Döviz Alış: 11.2472, Döviz Satış: 11.3944

1 GÜNEY KORE WONU — Döviz Alış: 0.02969, Döviz Satış: 0.03008

1 AZERBAYCAN YENİ MANATI — Döviz Alış: 24.1167, Döviz Satış: 24.4323

1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ — Döviz Alış: 11.1620, Döviz Satış: 11.3080

Çapraz Kurlar

1 ABD DOLARI = 1.4999 AVUSTRALYA DOLARI

1 ABD DOLARI = 6.3246 DANİMARKA KRONU

1 ABD DOLARI = 0.7916 İSVİÇRE FRANGI

1 ABD DOLARI = 9.2598 İSVEÇ KRONU

1 ABD DOLARI = 146.96 JAPON YENİ

1 ABD DOLARI = 1.3765 KANADA DOLARI

1 ABD DOLARI = 9.8257 NORVEÇ KRONU

1 ABD DOLARI = 3.7508 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ

1 EURO = 1.1803 ABD DOLARI

1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3633 ABD DOLARI

1 KUVEYT DİNARI = 3.2770 ABD DOLARI

1 ABD DOLARI = 1.6572 BULGAR LEVASI

1 ABD DOLARI = 4.2902 RUMEN LEYİ

1 ABD DOLARI = 82.65 RUS RUBLESİ

1 ABD DOLARI = 7.1151 ÇİN YUANI

1 ABD DOLARI = 283.75 PAKİSTAN RUPİSİ

1 ABD DOLARI = 3.6452 KATAR RİYALİ

1 ABD DOLARI = 1381 GÜNEY KORE WONU

1 ABD DOLARI = 1.7000 AZERBAYCAN YENİ MANATI

1 ABD DOLARI = 3.6731 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ

Bilgi için:

1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) = 1.37559 ABD DOLARI

1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) = 56.7658 TÜRK LİRASI

İLGİLİ HABERLER

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AB Uyumlu Yönetmelik: Motorlu Araçlar ve Römork Güvenliği Yenilendi
2
New York Borsası Fed İndirim Beklentileriyle Hafif Yükseldi
3
ABD'de sanayi üretimi ağustosta yüzde 0,1 arttı
4
ECMA Kongresi 16 Yıl Sonra İstanbul'da: "Gelecek Karton Ambalaj ile Parlak"
5
Türkiye ile Kanada Sürdürülebilir Madencilik Protokolü İmzaladı
6
Türk Dünyası Sigorta Birliği Şuşa’da İlk Genel Kurulunu Gerçekleştirdi
7
Kayseri'de 1,5 Ton Mühürsüz Et İmha Edildi

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa