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TCMB 20 ve 310 Milyar Liralık TL Depo Alım İhaleleri Açtı

TCMB, 20 ve 310 milyar liralık TL depo alım ihaleleri düzenledi. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 14:49
TCMB 20 ve 310 Milyar Liralık TL Depo Alım İhaleleri Açtı

TCMB'den Yeni TL Depo Alım İhaleleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 milyar ve 310 milyar liralık iki yeni TL depo alım ihalesi gerçekleştirdi. Bu ihaleler, piyasalarda önemli bir etkiye sahip.

17 Aralık Vadeli İhale

TCMB'nin 17 Aralık vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 6 milyar 252 milyon lira olarak belirlendi. İhalede, minimum faiz oranı, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

11 Aralık Vadeli İhale

Bankanın 11 Aralık vadeli 310 milyar liralık TL depo alım ihalesinde ise teklif ve gerçekleşme tutarı 282 milyar 979 milyon lira oldu. Bu ihalede, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum ve ortalama faiz oranı ise tekrar yüzde 50 olarak gerçekleşti.

Bu ihaleler, piyasa likiditesini artırma amacı taşıyor ve bankaların birikimlerini değerlendirmeleri için fırsat sunuyor.

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