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TCMB 2025 Takvimini Açıkladı: PPK Toplantıları ve Raporlar Belirlendi

Türkiye Merkez Bankası, 2025 yılı için PPK toplantı ve rapor takvimini açıkladı. 8 toplantı planlanıyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 20:30
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 20:30
TCMB 2025 Takvimini Açıkladı: PPK Toplantıları ve Raporlar Belirlendi

TCMB 2025 Yılı Takvimini Duyurdu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları ve rapor takvimini resmi internet sitesinde yayımladı. Merkez Bankası, gelecek yıl toplamda 8 PPK toplantısı gerçekleştireceğini duyurdu.

2025 Yılı Toplantıları ve Raporlar

Yayınlanan takvime göre, Merkez Bankası, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak. Bu toplantıların detayları, ilerleyen tarihlerde bankanın resmi kanallarında paylaşılacak.

Takvim Detayları

TCMB'nin 2025 yılı takvimi şu şekildedir:

  • Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı
  • Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti
  • Enflasyon Raporu
  • Finansal İstikrar Raporu

Planlanan toplantı tarihleri şöyle:

  • 23 Ocak 2025
  • 30 Ocak 2025
  • 7 Şubat 2025
  • 6 Mart 2025
  • 13 Mart 2025
  • 17 Nisan 2025
  • 25 Nisan 2025
  • 22 Mayıs 2025
  • 30 Mayıs 2025
  • 19 Haziran 2025
  • 26 Haziran 2025
  • 24 Temmuz 2025
  • 31 Temmuz 2025
  • 14 Ağustos 2025
  • 11 Eylül 2025
  • 18 Eylül 2025
  • 23 Ekim 2025
  • 31 Ekim 2025
  • 7 Kasım 2025
  • 28 Kasım 2025
  • 11 Aralık 2025
  • 18 Aralık 2025

Merkez Bankası, aynı zamanda 2026 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarında gerçekleştireceği toplantıları da takviminde yer verdi.

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