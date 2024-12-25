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TCMB, 2025 Yılı Para Politikası Takvimini Açıkladı

TCMB, 2025 yılı için 8 Para Politikası Kurulu toplantısı yapacak ve fiyat istikrarına odaklanacak.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 21:52
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 21:52
TCMB, 2025 Yılı Para Politikası Takvimini Açıkladı

TCMB 2025 Yılı Para Politikası'nı Duyurdu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 2025 yılına yönelik yapılacak toplantı takvimini açıkladı. Kurul, gelecek yıl 8 toplantı gerçekleştirecek ve toplantı ile rapor takvimi 5 iş günü içinde yayımlanacak.

Fiyat İstikrarı Ön Planda

TCMB, yayımladığı 2025 Yılı Para Politikası metninde, merkez bankalarının toplumsal refah artışına katkısının en önemli unsurunun fiyat istikrarı olduğunu vurgulamış ve bankanın temel amacının da fiyat istikrarını sağlamak ve korumak olduğunu belirtmiştir. Tüm politika araçlarının bu hedef doğrultusunda kararlılıkla kullanılmaya devam edeceği ifade edilmiştir.

Hükümet ile birlikte belirlenen enflasyon hedefinin %5 olarak sürdürüleceği kaydedilmiş, belirsizlik aralığının hedef etrafında her iki yönde 2 yüzde puan olarak belirlendiği açıklanmıştır. Para politikası, enflasyonu orta vadede bu hedefe ulaştıracak şekilde oluşturulacak, ayrıca Enflasyon Raporu aracılığıyla yıl boyunca enflasyon gelişmelerine ilişkin değerlendirmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Yeni Toplantı Takvimine Dair Bilgiler

PPK toplantısı öncesinde 3 iş günlük bir sessizlik dönemi olacağı ve bu süreçte para politikasına yönelik dış iletişim yapılmayacağı belirtilmiştir. TCMB, Para politikası kararının ve kısa gerekçesinin toplantı gününde saat 14.00’te duyurulacağını, detaylı değerlendirmelerin ise PPK toplantısından sonraki 5 iş günü içinde yayımlanacağını duyurdu.

Şeffaflık ve İletişim İlkeleri Sürecek

TCMB, para politikası iletişimini şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde sürdürecektir. Yılda 4 kez yayımlanacak Enflasyon Raporu'nun bilgilendirme toplantıları düzenlenecek. Ayrıca, Başkan ve Başkan Yardımcıları tarafından kamuoyuna sunumlar yapılmaya devam edilecektir.

Bunun yanı sıra, Finansal İstikrar Raporu yılda 2 kez yayımlanacak olup, Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu aracılığıyla da enflasyon verileri hakkında kamuoyuna bilgi sunulacaktır.

TCMB, 2025 yılı için belirlenen bu politikalarla birlikte ekonomideki fiyat istikrarının sürdürülebilirliğini sağlamayı hedeflemektedir.

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