TCMB, 24.5 Milyar ve 400 Milyar Liralık TL Depo Alım İhaleleri Düzenledi

TCMB'den Yeni TL Depo Alım İhaleleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasalara yön vermek amacıyla 24 milyar 500 milyon lira ve 400 milyar liralık iki farklı TL depo alım ihalesi düzenledi.

7 Ocak 2025 Vadeli İhale

TCMB'nin 7 Ocak 2025 vadeli 24 milyar 500 milyon liralık TL depo alım ihalesinde, hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 24 milyar 500 milyon lira olarak belirlendi. İhalede, minimum faiz oranı %47,48, maksimum faiz oranı %47,5 ve ortalama faiz oranı da %47,5 olarak ilan edildi.

2 Ocak 2025 Vadeli İhale

Bankanın 2 Ocak 2025 vadeli 400 milyar liralık TL depo alım ihalesinde ise, hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 186 milyar 752 milyon lira oldu. Bu ihale için ise minimum faiz oranı %47,45, maksimum faiz oranı %47,5 ve ortalama faiz oranı %47,49 olarak kaydedildi.