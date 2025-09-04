TCMB Ağustos Raporu: Enflasyonun Ana Eğiliminde Yavaşlama — Tüketici Fiyatları %2,04, Yıllık %32,95

TCMB Ağustos Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu: Enflasyonun Ana Eğilimi Yavaşladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporunu yayımladı. Raporda, tüketici fiyatlarında aylık ve yıllık değişimler ile alt grup dinamikleri detaylı şekilde değerlendirildi.

Genel Bulgular

Rapora göre tüketici fiyatları ağustos ayında %2,04 yükseldi; yıllık enflasyon ise 0,57 puan düşüşle %32,95 olarak gerçekleşti. TCMB, enflasyonun ana eğiliminin aylık bazda yavaşladığını, üç aylık ortalamalar bazında ise yatay seyrettiğini vurguladı.

Gıda, Tütün ve Enerji Eğilimleri

Aylık bazda öne çıkan gruplar gıda ve tütün olurken, gıda fiyatları üzerinde zirai don ve kuraklık gibi olumsuz hava koşullarının etkisi gözlendi. İşlenmemiş gıdada destekleyici seyir tersine dönmüş, işlenmiş gıdada ise fiyat artışları güçlenmiştir. Alkollü içecekler ve tütün ürünleri fiyatları ağustos ayında %6,04 artarken, grubun yıllık enflasyonu %29,71 olarak gerçekleşti; Temmuz ayındaki ÖTV artışının bir kısmının firmalarca ağustosa bırakılması bu yükselişte etkili oldu.

Enerji enflasyonu ise bu dönemde zayıf bir seyir izledi; enerji fiyatları aylık %0,64 artarken, grup yıllık enflasyonu yüksek baz nedeniyle 8,23 puan azalarak %33,66 oldu. Tüp gaz ve şebeke suyu fiyatları sırasıyla %2,11 ve %1,29 artmış, akaryakıt fiyatları yataya yakın seyretmiştir.

Hizmetler ve Kira

Hizmet enflasyonu ağustos ayında %2,65 ile önceki aya göre yavaşladı; grup yıllık enflasyonu 2,77 puan azalarak %45,77 seviyesine geriledi. Alt gruplar bazında kira enflasyonu öne çıktı: kira aylık enflasyonu %4,61, yıllık enflasyon ise 4,62 puan azalarak %74,33 oldu. Ulaştırma hizmetleri tarafında yüksek aylık artışta hava yolu yolcu taşımacılığının %36,43 artışı belirleyici oldu.

Temel Mallar ve Dayanıklı Tüketim

Temel mal grubu genel olarak yatay seyrederken, grup yıllık enflasyonu %19,85 seviyesinde gerçekleşti. Dayanıklı tüketim mallarında fiyat artışı aylık %0,73 ile zayıfladı; mobilya fiyatlarındaki düşüş (% -0,67) ve otomobil fiyat artışındaki yavaşlama bu görünümü destekledi. Beyaz eşya fiyatlarındaki aylık artış %1,20 oldu.

Giyim ve ayakkabı alt grubunda fiyatlar önceki aydaki belirgin düşüşün ardından bu dönemde %0,77 ile daha düşük oranda geriledi. Diğer temel mallar alt grubunda aylık enflasyon %1,01 ile zayıfladı.

Gıda Alt Grupları ve İşlenmiş/İşlenmemiş Farkı

Gıda ve alkolsüz içecek fiyatları ağustos ayında %3,02 ile belirgin yükseldi; grup yıllık enflasyonu %33,28 olarak kaydedildi. Yıllık enflasyon işlenmemiş ve işlenmiş gıdada sırasıyla 9,14 ve 1,85 puan artarak %34,94 ve %31,35 oldu. Aylık bazda işlenmemiş gıda fiyatları taze meyve, kırmızı/beyaz et ve yumurta öncülüğünde %2,02 artarken; işlenmiş gıda aylık artışı %3,83 ile ekmek ve tahıllar (%5,77), süt ve süt ürünleri başta olmak üzere geniş çaplı bir yükseliş gösterdi.

Üretici Fiyatları

Yurt içi üretici fiyatları ağustos ayında %2,48 ile yüksek oranda artarken, üretici enflasyonu yıllık bazda 0,97 puan yükselerek %25,16 oldu. Ana sanayi grupları itibarıyla enerji grubundaki fiyat artışı %6,39 ile öne çıktı. Dayanıksız tüketim %3,21, ara malı %1,34, dayanıklı tüketim %1,26 ve sermaye malı %1,11 olarak gerçekleşti. Sektörel bazda en belirgin artışlar tütün ürünleri, elektrik ve doğal gaz, giyim eşyası ile gıda ürünleri imalatı alt gruplarında görüldü.

TCMB Değerlendirmesi

TCMB raporunda, ağustos ayında tüketici fiyatları üzerinde gıda kaynaklı etkilerin öne çıktığı, buna karşın hizmet, temel mallar ve enerji gruplarının enflasyona katkılarının azaldığı bildirildi. Mevsimsellikten arındırılmış veriler tüketici fiyatlarının aylık artışının bir önceki aya göre gerilediğini, gıda hariç enflasyonun ise önemli ölçüde yavaşladığını gösterdi.

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ağustos Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu