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TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Duyuruldu

TCMB, alım satıma konu olmayan döviz kurlarını güncelledi. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 15:39
TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Duyuruldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu yayınladı. Bu tabloda, çeşitli dövizlerin Türk Lirası karşılığı belirtilmektedir. Aşağıda en güncel veriler yer almaktadır:

Döviz Kuru Tablosu

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.03405
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.37178
BHDBAHREYN DİNARI94.9512
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.29352
BAMBOSNA HERSEK MARKI18.9423
BWPBOTSVANA PULASI2.5701
BRLBREZİLYA REALİ6.0928
DZDCEZAYİR DİNARI0.26462
CZKÇEK KORUNASI1.4760
IDRİNDONEZYA RUPİSİ0.00220
MADFAS DİRHEMİ3.5671
PHPFİLİPİN PESOSU0.61297
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI1.9184
GELGÜRCİSTAN LARİSİ12.5509
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.41329
HKDHONG KONG DOLARI4.5933
IQDIRAK DİNARI0.02732
ISKİZLANDA KRONU0.25318
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.06908
KESKENYA ŞİLİNİ0.27748
COPKOLOMBİYA PESOSU0.00861
LYDLİBYA DİNARI7.2908
HUFMACAR FORİNTİ0.09086
MKDMAKEDONYA DİNARI0.60337
MYRMALEZYA RİNGGİTİ8.0348
MXNMEKSİKA PESOSU1.7278
EGPMISIR LİRASI0.71263
MDLMOLDOVA LEYİ1.9173
NADNAMİBYA DOLARI1.9184
NGNNİJERYA NAİRASI0.02410
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00276
PENPERU YENİ SOLU9.6221
PLNPOLONYA ZLOTİSİ8.7960
RSDSIRP DİNARI0.31707
SGDSİNGAPUR DOLARI26.3801
SDGSUDAN POUNDU0.05961
SYRSURİYE LİRASI0.00275
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ1.9189
THBTAYLAND BAHTI1.0644
TNDTUNUS DİNARI11.2253
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI10.2281
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.85830
OMRUMMAN RİYALİ92.9745
JODÜRDÜN DİNARI50.4869
VNDVİETNAM DONGU0.00143
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ9.9939
TWDYENİ TAYVAN DOLARI1.0875
NZDYENİ ZELANDA DOLARI20.1921

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