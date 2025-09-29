TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları — Kur Tablosu

TCMB'nin alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu; döviz kodları ve TL karşılıkları listelendi.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 15:50
Bilgi Amaçlı Kur Tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu aşağıda yer almaktadır. Döviz kodu, döviz cinsi ve TL karşılığı korunarak listelenmiştir.

ARS — ARJANTİN PESOSU: 0.03124 TL

ALL — ARNAVUTLUK LEKİ: 0.50270 TL

BHD — BAHREYN DİNARI: 110.1584 TL

BDT — BANGLADEŞ TAKASI: 0.34130 TL

BAM — BOSNA HERSEK MARKI: 24.8464 TL

BWP — BOTSVANA PULASI: 2.9490 TL

BRL — BREZİLYA REALİ: 7.7716 TL

DZD — CEZAYİR DİNARI: 0.32039 TL

CZK — ÇEK KORUNASI: 2.0057 TL

IDR — ENDONEZYA RUPİSİ: 0.00249 TL

MAD — FAS DİRHEMİ: 4.5772 TL

PHP — FİLİPİN PESOSU: 0.71335 TL

ZAR — GÜNEY AFRİKA RANDI: 2.4027 TL

GEL — GÜRCİSTAN LARİSİ: 15.3212 TL

INR — HİNDİSTAN RUPİSİ: 0.46813 TL

HKD — HONG KONG DOLARI: 5.3387 TL

IQD — IRAK DİNARI: 0.03171 TL

ISK — İZLANDA KRONU: 0.34307 TL

KZT — KAZAKİSTAN TENGESİ: 0.07575 TL

KES — KENYA ŞİLİNİ: 0.32161 TL

COP — KOLOMBİYA PESOSU: 0.01065 TL

LYD — LİBYA DİNARI: 7.6753 TL

HUF — MACAR FORİNTİ: 0.12455 TL

MKD — MAKEDONYA DİNARI: 0.79056 TL

MYR — MALEZYA RİNGGİTİ: 9.8543 TL

MXN — MEKSİKA PESOSU: 2.2639 TL

EGP — MISIR LİRASI: 0.86443 TL

MDL — MOLDOVA LEYİ: 2.4857 TL

NAD — NAMİBYA DOLARI: 2.4028 TL

NGN — NİJERYA NAİRASI: 0.02799 TL

UZS — ÖZBEKİSTAN SOMU: 0.00342 TL

PEN — PERU YENİ SOLU: 11.8903 TL

PLN — POLONYA ZLOTİSİ: 11.4106 TL

RSD — SIRP DİNARI: 0.41571 TL

SGD — SİNGAPUR DOLARI: 32.1933 TL

SDG — SUDAN POUNDU: 0.06919 TL

SYP — SURİYE LİRASI: 0.00319 TL

SZL — SVAZİLAND LİLANGENİSİ: 2.4028 TL

THB — TAYLAND BAHTI: 1.2891 TL

TND — TUNUS DİNARI: 14.2993 TL

TMT — TÜRKMENİSTAN MANATI: 11.8691 TL

UAH — UKRAYNA HRYVNASI: 1.0072 TL

OMR — UMMAN RİYALİ: 107.8796 TL

JOD — ÜRDÜN DİNARI: 58.5836 TL

VND — VİETNAM DONGU: 0.00157 TL

ILS — YENİ İSRAİL ŞEKELİ: 12.5055 TL

TWD — YENİ TAYVAN DOLARI: 1.3634 TL

NZD — YENİ ZELANDA DOLARI: 24.0347 TL

Tablodaki bilgiler TCMB kaynaklıdır ve bilgilendirme amaçlıdır.

