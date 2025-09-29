TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları — Kur Tablosu

TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Bilgi Amaçlı Kur Tablosu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu aşağıda yer almaktadır. Döviz kodu, döviz cinsi ve TL karşılığı korunarak listelenmiştir.
ARS — ARJANTİN PESOSU: 0.03124 TL
ALL — ARNAVUTLUK LEKİ: 0.50270 TL
BHD — BAHREYN DİNARI: 110.1584 TL
BDT — BANGLADEŞ TAKASI: 0.34130 TL
BAM — BOSNA HERSEK MARKI: 24.8464 TL
BWP — BOTSVANA PULASI: 2.9490 TL
BRL — BREZİLYA REALİ: 7.7716 TL
DZD — CEZAYİR DİNARI: 0.32039 TL
CZK — ÇEK KORUNASI: 2.0057 TL
IDR — ENDONEZYA RUPİSİ: 0.00249 TL
MAD — FAS DİRHEMİ: 4.5772 TL
PHP — FİLİPİN PESOSU: 0.71335 TL
ZAR — GÜNEY AFRİKA RANDI: 2.4027 TL
GEL — GÜRCİSTAN LARİSİ: 15.3212 TL
INR — HİNDİSTAN RUPİSİ: 0.46813 TL
HKD — HONG KONG DOLARI: 5.3387 TL
IQD — IRAK DİNARI: 0.03171 TL
ISK — İZLANDA KRONU: 0.34307 TL
KZT — KAZAKİSTAN TENGESİ: 0.07575 TL
KES — KENYA ŞİLİNİ: 0.32161 TL
COP — KOLOMBİYA PESOSU: 0.01065 TL
LYD — LİBYA DİNARI: 7.6753 TL
HUF — MACAR FORİNTİ: 0.12455 TL
MKD — MAKEDONYA DİNARI: 0.79056 TL
MYR — MALEZYA RİNGGİTİ: 9.8543 TL
MXN — MEKSİKA PESOSU: 2.2639 TL
EGP — MISIR LİRASI: 0.86443 TL
MDL — MOLDOVA LEYİ: 2.4857 TL
NAD — NAMİBYA DOLARI: 2.4028 TL
NGN — NİJERYA NAİRASI: 0.02799 TL
UZS — ÖZBEKİSTAN SOMU: 0.00342 TL
PEN — PERU YENİ SOLU: 11.8903 TL
PLN — POLONYA ZLOTİSİ: 11.4106 TL
RSD — SIRP DİNARI: 0.41571 TL
SGD — SİNGAPUR DOLARI: 32.1933 TL
SDG — SUDAN POUNDU: 0.06919 TL
SYP — SURİYE LİRASI: 0.00319 TL
SZL — SVAZİLAND LİLANGENİSİ: 2.4028 TL
THB — TAYLAND BAHTI: 1.2891 TL
TND — TUNUS DİNARI: 14.2993 TL
TMT — TÜRKMENİSTAN MANATI: 11.8691 TL
UAH — UKRAYNA HRYVNASI: 1.0072 TL
OMR — UMMAN RİYALİ: 107.8796 TL
JOD — ÜRDÜN DİNARI: 58.5836 TL
VND — VİETNAM DONGU: 0.00157 TL
ILS — YENİ İSRAİL ŞEKELİ: 12.5055 TL
TWD — YENİ TAYVAN DOLARI: 1.3634 TL
NZD — YENİ ZELANDA DOLARI: 24.0347 TL
Tablodaki bilgiler TCMB kaynaklıdır ve bilgilendirme amaçlıdır.