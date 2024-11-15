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TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Listesi

Merkez Bankası, alım satıma konu olmayan döviz kurlarını güncelledi. İşte detaylı tablo.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 15:59
TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Listesi

TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ait bilgi amaçlı kur tablosunu güncelledi. Aşağıda, farklı dövizlerin Türk Lirası (TL) karşılıkları yer almaktadır:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.03441
ALLALBANİSTAN LEKİ0.37030
BHDBAHREYN DİNARI91.1699
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.28757
BAMBOSNA HERSEK MARKI18.5382
BWPBOTSVANA PULASI2.5137
BRLBREZİLYA REALİ5.9294
DZDCEZAYİR DİNARI0.25744
CZKÇEK KORUNASI1.4376
IDRİNDONEZYA RUPİSİ0.00217
MADFAS DİRHEMİ3.4461
PHPFİLİPİN PESOSU0.58497
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI1.8895
GELGÜRCİSTAN LARİSİ12.6061
INRHİNDİSTAN RUPİ0.40702
HKDHONG KONG DOLARI4.4143
IQDIRAK DİNARI0.02623
ISKİZLANDA KRONU0.24913
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.06916
KESKENYA ŞİLİNİ0.26536
COPKOLOMBİYA PESOSU0.00767
LYDLİBYA DİNARI7.0366
HUFMACAR FORİNTİ0.08937
MKDMAKEDONYA DİNARI0.58994
MYRMALEZYALı RİNGGİTİ7.6869
MXNMEKSİKA PESOSU1.6864
EGPMISIR LİRASI0.69620
MDLMOLDOVA LEYİ1.8913
NADNAMİBYA DOLARI1.8896
NGNNİJERYA NAİRASI0.02068
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00268
PENPERU YENİ SOLU9.0520
PLNPOLONYA ZLOTİSİ8.4188
RSDSIRP DİNARI0.31062
SGDSİNGAPUR DOLARI25.6363
SDGSUDAN POUNDU0.05723
SYRSURİYE LİRASI0.00264
SZLSVAZİLAND LİLAĞENİSİ1.8896
THBTAYLAND BAHTI0.98592
TNDTUNUS DİNARI10.8920
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI9.8192
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.83195
OMRUMMAN RİYALİ89.2531
JODÜRDÜN DİNARI48.4686
VNDVİETNAM DONGU0.00135
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ9.1910
TWDYENİ TAYVAN DOLARI1.0582
NZDYENİ ZELANDA DOLARI20.1838

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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