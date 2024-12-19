TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Tablosu Açıklandı

TCMB'den Yeni Döviz Kurları Tablosu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kurs listesini açıkladı. Bu tablo, yatırımcılar ve döviz ile ilgilenen kamuoyunun dikkatini çeken çeşitli döviz kurlarını içermektedir.
Döviz Kurları Detayları
Aşağıda, TCMB tarafından belirtilen dövizlerin TL karşılıkları ile birlikte yer almaktadır:
- ARS - Arjantin Pesosu: 0.03428 TL
- ALL - Arnavutluk Lekî: 0.37029 TL
- BHD - Bahreyn Dinarı: 92.8903 TL
- BDT - Bangladeş Takası: 0.29321 TL
- BAM - Bosna-Hersek Markı: 18.5899 TL
- BWP - Botswana Pulası: 2.5438 TL
- BRL - Brezilya Realı: 5.5704 TL
- DZD - Cezayir Dinarı: 0.26118 TL
- CZK - Çek Korunası: 1.4509 TL
- IDR - Endonezya Rupisi: 0.00215 TL
- MAD - Fas Dirhemi: 3.4902 TL
- PHP - Filipin Pesosu: 0.59325 TL
- ZAR - Güney Afrika Randı: 1.9174 TL
- GEL - Gürcistan Lari: 12.5137 TL
- INR - Hindistan Rupisi: 0.41160 TL
- HKD - Hong Kong Doları: 4.5091 TL
- IQD - Irak Dinarı: 0.02675 TL
- ISK - İzlanda Kronu: 0.25227 TL
- KZT - Kazakistan Tengesi: 0.06680 TL
- KES - Kenya Şilini: 0.27109 TL
- COP - Kolombiya Pesosu: 0.00801 TL
- LYD - Libya Dinarı: 7.1676 TL
- HUF - Macar Forinti: 0.08779 TL
- MKD - Makedonya Dinarı: 0.59211 TL
- MYR - Malezya Ringgiti: 7.7768 TL
- MXN - Meksika Pesosu: 1.7222 TL
- EGP - Mısır Lirası: 0.68797 TL
- MDL - Moldova Leyi: 1.9017 TL
- NAD - Namibya Doları: 1.9176 TL
- NGN - Nijerya Nairası: 0.02253 TL
- UZS - Özbekistan Somu: 0.00272 TL
- PEN - Peru Yeni Solu: 9.3860 TL
- PLN - Polonya Zlotisi: 8.5753 TL
- RSD - Sırp Dinarı: 0.31146 TL
- SGD - Singapur Doları: 25.7938 TL
- SDG - Sudan Poundu: 0.05835 TL
- SYR - Suriye Lirası: 0.00269 TL
- SZL - Svaziland Lilanegisi: 1.9176 TL
- THB - Tayland Bahtı: 1.0143 TL
- TND - Tunus Dinarı: 11.0114 TL
- TMT - Türkmenistan Manatı: 10.0118 TL
- UAH - Ukrayna Hryvnası: 0.83467 TL
- OMR - Umman Riyali: 91.0084 TL
- JOD - Ürdün Dinarı: 49.3635 TL
- VND - Vietnam Dongu: 0.00138 TL
- ILS - Yeni İsrail Şekeli: 9.6644 TL
- TWD - Yeni Tayvan Doları: 1.0731 TL
- NZD - Yeni Zelanda Doları: 19.8229 TL