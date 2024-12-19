DOLAR
35,07 -0,09%
EURO
36,55 -0,56%
ALTIN
2.938,09 -0,74%
BITCOIN
3.580.211,87 -0,75%

TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Tablosu Açıklandı

TCMB, alım satıma konu olmayan döviz kurlarını içeren yeni bir tablo yayımladı. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 15:51
TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Tablosu Açıklandı

TCMB'den Yeni Döviz Kurları Tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kurs listesini açıkladı. Bu tablo, yatırımcılar ve döviz ile ilgilenen kamuoyunun dikkatini çeken çeşitli döviz kurlarını içermektedir.

Döviz Kurları Detayları

Aşağıda, TCMB tarafından belirtilen dövizlerin TL karşılıkları ile birlikte yer almaktadır:

  • ARS - Arjantin Pesosu: 0.03428 TL
  • ALL - Arnavutluk Lekî: 0.37029 TL
  • BHD - Bahreyn Dinarı: 92.8903 TL
  • BDT - Bangladeş Takası: 0.29321 TL
  • BAM - Bosna-Hersek Markı: 18.5899 TL
  • BWP - Botswana Pulası: 2.5438 TL
  • BRL - Brezilya Realı: 5.5704 TL
  • DZD - Cezayir Dinarı: 0.26118 TL
  • CZK - Çek Korunası: 1.4509 TL
  • IDR - Endonezya Rupisi: 0.00215 TL
  • MAD - Fas Dirhemi: 3.4902 TL
  • PHP - Filipin Pesosu: 0.59325 TL
  • ZAR - Güney Afrika Randı: 1.9174 TL
  • GEL - Gürcistan Lari: 12.5137 TL
  • INR - Hindistan Rupisi: 0.41160 TL
  • HKD - Hong Kong Doları: 4.5091 TL
  • IQD - Irak Dinarı: 0.02675 TL
  • ISK - İzlanda Kronu: 0.25227 TL
  • KZT - Kazakistan Tengesi: 0.06680 TL
  • KES - Kenya Şilini: 0.27109 TL
  • COP - Kolombiya Pesosu: 0.00801 TL
  • LYD - Libya Dinarı: 7.1676 TL
  • HUF - Macar Forinti: 0.08779 TL
  • MKD - Makedonya Dinarı: 0.59211 TL
  • MYR - Malezya Ringgiti: 7.7768 TL
  • MXN - Meksika Pesosu: 1.7222 TL
  • EGP - Mısır Lirası: 0.68797 TL
  • MDL - Moldova Leyi: 1.9017 TL
  • NAD - Namibya Doları: 1.9176 TL
  • NGN - Nijerya Nairası: 0.02253 TL
  • UZS - Özbekistan Somu: 0.00272 TL
  • PEN - Peru Yeni Solu: 9.3860 TL
  • PLN - Polonya Zlotisi: 8.5753 TL
  • RSD - Sırp Dinarı: 0.31146 TL
  • SGD - Singapur Doları: 25.7938 TL
  • SDG - Sudan Poundu: 0.05835 TL
  • SYR - Suriye Lirası: 0.00269 TL
  • SZL - Svaziland Lilanegisi: 1.9176 TL
  • THB - Tayland Bahtı: 1.0143 TL
  • TND - Tunus Dinarı: 11.0114 TL
  • TMT - Türkmenistan Manatı: 10.0118 TL
  • UAH - Ukrayna Hryvnası: 0.83467 TL
  • OMR - Umman Riyali: 91.0084 TL
  • JOD - Ürdün Dinarı: 49.3635 TL
  • VND - Vietnam Dongu: 0.00138 TL
  • ILS - Yeni İsrail Şekeli: 9.6644 TL
  • TWD - Yeni Tayvan Doları: 1.0731 TL
  • NZD - Yeni Zelanda Doları: 19.8229 TL

İLGİLİ HABERLER

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TCMB'nin 15.30 Döviz Kurları Açıklandı
2
Yapay Zeka ve Bilgi Güvenliği: Toplum Endişeleri Giderek Artıyor
3
BOTAŞ'tan Dolandırıcılık Uyarısı: İhtiyaç Duyulan Taleplere İtibar Edilmeyin
4
TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Tablosu Açıklandı
5
İngiltere Merkez Bankası Faizi Yüzde 4,75'te Sabit Tuttu
6
Finans Zirvesi İstanbul'da: Sektörün Geleceği Tartışılıyor
7
Çin'in Yurt Dışına Yatırımları Yüzde 11,2 Arttı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı