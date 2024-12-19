TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Tablosu Açıklandı

TCMB'den Yeni Döviz Kurları Tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kurs listesini açıkladı. Bu tablo, yatırımcılar ve döviz ile ilgilenen kamuoyunun dikkatini çeken çeşitli döviz kurlarını içermektedir.

Döviz Kurları Detayları

Aşağıda, TCMB tarafından belirtilen dövizlerin TL karşılıkları ile birlikte yer almaktadır: