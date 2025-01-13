TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurlarını Açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) Döviz Kuru Tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, alım satıma konu olmayan döviz kurlarına ilişkin önemli bir tablo yayımladı. Bu tablo, döviz müştereklerinin TL karşısındaki değerlerini kapsamaktadır. Aşağıda, bazı önemli dövizlerin TL cinsinden karşılıkları yer almaktadır:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.03419 ALL ALBANİYA LEKİ 0.36785 BHD BAHREYN DİNARI 94.0385 BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.29178 BAM BOSNA-HERSEK MARKI 18.4356 BWP BOTSvana PULASI 2.5047 BRL BREZİLYA REALİ 5.8023 DZD CEZAYİR DİNARI 0.26008 CZK ÇEK KORUNASI 1.4349 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00218 MAD FAS DİRHEMİ 3.5093 PHP FİLİPİN PESOSU 0.60415 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 1.8504 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 12.5315 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.40893 HKD HONG KONG DOLARI 4.5528 IQD IRAK DİNARI 0.02706 ISK İZLANDA KRONU 0.25016 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.06679 KES KENYA ŞİLİNİ 0.27376 COP KOLOMBİYA PESOSU 0.00816 LYD LİBYA DİNARI 7.1469 HUF MACAR FORİNTİ 0.08730 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.58734 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 7.8607 MXN MEKSİKA PESOSU 1.7044 EGP MISIR LİRASI 0.70152 MDL MOLDOVA LEYİ 1.8908 NAD NAMİBYA DOLARI 1.8511 NGN NİJERYA NAİRASI 0.02285 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00273 PEN PERU YENİ SOLU 9.3997 PLN POLONYA ZLOTİSİ 8.4600 RSD SIRP DİNARI 0.30864 SGD SİNGAPUR DOLARI 25.7933 SDG SUDAN POUNDU 0.05903 SYR SURİYE LİRASI 0.00273 SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 1.8516 THB TAYLAND BAHTI 1.0195 TND TUNUS DİNARI 10.9771 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 10.1299 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.83638 OMR UMMAN RİYALİ 92.0880 JOD ÜRDÜN DİNARI 49.9424 VND VİETNAM DONGU 0.00140 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 9.6567 TWD YENİ TAYVAN DOLARI 1.0711 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 19.6685

TCMB, döviz kurlarında meydana gelen değişiklikleri dikkatle izlemekte ve piyasaların sağlıklı işlemesi için gerekli adımlar atmaktadır. Bu tablo, döviz ticaretiyle ilgilenenler için referans niteliği taşımaktadır.