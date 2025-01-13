TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurlarını Açıkladı

TCMB, alım satıma konu olmayan döviz kurlarını içeren güncel bilgileri yayımladı. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 15:48
TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurlarını Açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) Döviz Kuru Tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, alım satıma konu olmayan döviz kurlarına ilişkin önemli bir tablo yayımladı. Bu tablo, döviz müştereklerinin TL karşısındaki değerlerini kapsamaktadır. Aşağıda, bazı önemli dövizlerin TL cinsinden karşılıkları yer almaktadır:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.03419
ALLALBANİYA LEKİ0.36785
BHDBAHREYN DİNARI94.0385
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.29178
BAMBOSNA-HERSEK MARKI18.4356
BWPBOTSvana PULASI2.5047
BRLBREZİLYA REALİ5.8023
DZDCEZAYİR DİNARI0.26008
CZKÇEK KORUNASI1.4349
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00218
MADFAS DİRHEMİ3.5093
PHPFİLİPİN PESOSU0.60415
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI1.8504
GELGÜRCİSTAN LARİSİ12.5315
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.40893
HKDHONG KONG DOLARI4.5528
IQDIRAK DİNARI0.02706
ISKİZLANDA KRONU0.25016
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.06679
KESKENYA ŞİLİNİ0.27376
COPKOLOMBİYA PESOSU0.00816
LYDLİBYA DİNARI7.1469
HUFMACAR FORİNTİ0.08730
MKDMAKEDONYA DİNARI0.58734
MYRMALEZYA RİNGGİTİ7.8607
MXNMEKSİKA PESOSU1.7044
EGPMISIR LİRASI0.70152
MDLMOLDOVA LEYİ1.8908
NADNAMİBYA DOLARI1.8511
NGNNİJERYA NAİRASI0.02285
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00273
PENPERU YENİ SOLU9.3997
PLNPOLONYA ZLOTİSİ8.4600
RSDSIRP DİNARI0.30864
SGDSİNGAPUR DOLARI25.7933
SDGSUDAN POUNDU0.05903
SYRSURİYE LİRASI0.00273
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ1.8516
THBTAYLAND BAHTI1.0195
TNDTUNUS DİNARI10.9771
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI10.1299
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.83638
OMRUMMAN RİYALİ92.0880
JODÜRDÜN DİNARI49.9424
VNDVİETNAM DONGU0.00140
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ9.6567
TWDYENİ TAYVAN DOLARI1.0711
NZDYENİ ZELANDA DOLARI19.6685

TCMB, döviz kurlarında meydana gelen değişiklikleri dikkatle izlemekte ve piyasaların sağlıklı işlemesi için gerekli adımlar atmaktadır. Bu tablo, döviz ticaretiyle ilgilenenler için referans niteliği taşımaktadır.

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