TCMB Başkanı Fatih Karahan, Asgari Ücret ve Enflasyon Hakkında Açıklamalarda Bulundu

TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan Açıklamalar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, asgari ücretin belirlenmesi konusunda herhangi bir normatif değerlendirme yapmadıklarını ve bu konuda karar verici olmadıklarını ifade etti. Karahan, "Biz karar verici değiliz, bir kurul var ve o kurul belli süreçleri takip ediyor. Resmi ya da gayriresmi tavsiyede bulunmuyoruz," dedi.

Yatırımcılarla Yapılan Görüşmeler

Asgari ücret üzerine yapılan tartışmalarla ilgili sorulara yanıt veren Karahan, hem yerli hem de yabancı yatırımcılarla olan görüşmelerinde farklı düşünceler öne çıkmadığını belirtti. "Kapalı kapılar ardında farklı şeyler söylemiyoruz," diyen Karahan, enflasyon tahminlerini yaparken yetkili mercilerin açıklamalarını göz önünde bulundurarak farklı senaryolar oluşturduklarını vurguladı.

Reel Ücretlerin Erimesi ve Hedefler

Karahan, yüksek enflasyon ortamında reel ücretlerin eridiğine dikkati çekerek, asıl hedeflerinin enflasyonu kalıcı bir şekilde azaltmak ve fiyat istikrarını sağlamak olduğunu belirtti. "Enflasyonu net bir şekilde düşürdüğümüzde alım gücünün arttığını göreceksiniz," dedi.

Fiyat Yönetimi ve 2025 Vizyonu

Enflasyon üzerindeki yönetilen ve yönlendirilen fiyatlara dair soruya yanıt veren Karahan, bu konularda eş güdüm içinde kararlar alındığını ve sürpriz durumların olmadığını aktardı. 2025 yılından itibaren daha olumlu bir görünüm beklediklerini ifade etti.

DİBS Stoku Üzerine Analiz

Karahan, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) ile ilgili olarak, yurt dışı yerleşiklerin bu piyasa üzerindeki etkilerini yüksek frekansta takip ettiklerini aktardı. "Yurt dışı yerleşiklerin DİBS sahipliği yaklaşık 18 milyar dolar civarında. Son dönemlerde alım satıma tabi olan DİBS stokunu 1,5 milyar dolar olarak ölçüyoruz," dedi.

Sonuç olarak, TCMB Başkanı Fatih Karahan, kurumun izlediği politikalar ve ekonomik gösterge verileri üzerine önemli açıklamalarda bulundu.