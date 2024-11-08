DOLAR
34,35 -0,37%
EURO
37,08 0,07%
ALTIN
2.970,67 0,13%
BITCOIN
2.617.303,34 0,35%

TCMB Başkanı Fatih Karahan, Asgari Ücret ve Enflasyon Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Fatih Karahan, asgari ücretle ilgili müdahale etmediklerini ve yüksek enflasyon karşısında fiyat istikrarı sağlamaya çalıştıklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 13:10
TCMB Başkanı Fatih Karahan, Asgari Ücret ve Enflasyon Hakkında Açıklamalarda Bulundu

TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan Açıklamalar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, asgari ücretin belirlenmesi konusunda herhangi bir normatif değerlendirme yapmadıklarını ve bu konuda karar verici olmadıklarını ifade etti. Karahan, "Biz karar verici değiliz, bir kurul var ve o kurul belli süreçleri takip ediyor. Resmi ya da gayriresmi tavsiyede bulunmuyoruz," dedi.

Yatırımcılarla Yapılan Görüşmeler

Asgari ücret üzerine yapılan tartışmalarla ilgili sorulara yanıt veren Karahan, hem yerli hem de yabancı yatırımcılarla olan görüşmelerinde farklı düşünceler öne çıkmadığını belirtti. "Kapalı kapılar ardında farklı şeyler söylemiyoruz," diyen Karahan, enflasyon tahminlerini yaparken yetkili mercilerin açıklamalarını göz önünde bulundurarak farklı senaryolar oluşturduklarını vurguladı.

Reel Ücretlerin Erimesi ve Hedefler

Karahan, yüksek enflasyon ortamında reel ücretlerin eridiğine dikkati çekerek, asıl hedeflerinin enflasyonu kalıcı bir şekilde azaltmak ve fiyat istikrarını sağlamak olduğunu belirtti. "Enflasyonu net bir şekilde düşürdüğümüzde alım gücünün arttığını göreceksiniz," dedi.

Fiyat Yönetimi ve 2025 Vizyonu

Enflasyon üzerindeki yönetilen ve yönlendirilen fiyatlara dair soruya yanıt veren Karahan, bu konularda eş güdüm içinde kararlar alındığını ve sürpriz durumların olmadığını aktardı. 2025 yılından itibaren daha olumlu bir görünüm beklediklerini ifade etti.

DİBS Stoku Üzerine Analiz

Karahan, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) ile ilgili olarak, yurt dışı yerleşiklerin bu piyasa üzerindeki etkilerini yüksek frekansta takip ettiklerini aktardı. "Yurt dışı yerleşiklerin DİBS sahipliği yaklaşık 18 milyar dolar civarında. Son dönemlerde alım satıma tabi olan DİBS stokunu 1,5 milyar dolar olarak ölçüyoruz," dedi.

Sonuç olarak, TCMB Başkanı Fatih Karahan, kurumun izlediği politikalar ve ekonomik gösterge verileri üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AB, X Sosyal Medya Platformuna Yeni Kurallar Getiriyor
2
Türkiye Merkez Bankası'ndan Faiz ve Enflasyon Beklentileri Üzerine Açıklamalar
3
Ekim'de İkinci El Otomobil Pazarında Öne Çıkan Markalar
4
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Anlamlı Hatıra Parası
5
Avrupa Borsalarında Negatif Seyir, İngiltere Hariç
6
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Zeytin adlı köpeği sahiplendi

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi