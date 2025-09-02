DOLAR
41,15 -0,04%
EURO
48,07 0,22%
ALTIN
4.610,4 -0,29%
BITCOIN
4.537.430,96 -1,39%

TCMB Başkanı Fatih Karahan Bursa'da: Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantısı

TCMB Başkanı Fatih Karahan, Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantıları kapsamında bugün Bursa'da iş dünyası ve STK temsilcileriyle bir araya gelecek.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 09:05
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 09:05
TCMB Başkanı Fatih Karahan Bursa'da: Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantısı

TCMB Başkanı Fatih Karahan Bursa'da: Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantısı

İş dünyası ve sivil toplum temsilcileriyle yüz yüze değerlendirme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantıları kapsamında bugün Bursa'da iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

Bu yıl başlattığı toplantı serisiyle daha önce Eskişehir, Uşak, Denizli, Kayseri ve Ankara'yı ziyaret eden Karahan, Bursa buluşmasıyla yerel aktörlerle iletişimi güçlendirmeyi hedefliyor.

Karahan toplantıların amaçlarını şöyle özetledi: "Merkez Bankası bünyesinde reel sektörle düzenli olarak bire bir görüşmeler yapan ekiplerimiz var. Bu ekiplerimiz, Türkiye genelinde 3 bine yakın firmayla görüşmeler yaptılar. 2025 yılında bu iletişimi Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantıları'yla bir adım ileri taşımaya karar verdik. Yıl içinde birçok şehri ziyaret ederek sanayi, ticaret ve esnaf odalarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla görüşeceğiz."

Toplantılar, para politikası iletişiminin güçlendirilmesi, reel sektörün beklenti ve sorunlarının yerinde dinlenmesi ile makroekonomik görünümün paydaşlara aktarılması bakımından önem taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KARADENİZBİRLİK: Ayçiçeği Ön Alım Fiyatı 29 Bin Lira
2
Küresel güneş enerjisi kurulumları ilk yarıda %64 artışla 380 GW'ya ulaştı
3
Dolar/TL 41,14'ten İşlemde — Fed Beklentileri ve Veriler Piyasada Belirleyici
4
Brent Petrol 68,35 Dolar: Rusya-Ukrayna Gerilimi ve Rosneft Etkisi
5
BIST 100 Güne Yükselişle Başladı: 11.304,45 Puana Çıktı
6
Türkiye'de Dün Elektrik Üretimi 1 milyon 76 bin 416 megavatsaat, Tüketim 1 milyon 73 bin 278 megavatsaat
7
Asya Borsalarında Karışık Seyir: BoJ Şahinliği ve Zirve Etkisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar