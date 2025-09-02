TCMB Başkanı Fatih Karahan Bursa'da: Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantısı

İş dünyası ve sivil toplum temsilcileriyle yüz yüze değerlendirme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantıları kapsamında bugün Bursa'da iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

Bu yıl başlattığı toplantı serisiyle daha önce Eskişehir, Uşak, Denizli, Kayseri ve Ankara'yı ziyaret eden Karahan, Bursa buluşmasıyla yerel aktörlerle iletişimi güçlendirmeyi hedefliyor.

Karahan toplantıların amaçlarını şöyle özetledi: "Merkez Bankası bünyesinde reel sektörle düzenli olarak bire bir görüşmeler yapan ekiplerimiz var. Bu ekiplerimiz, Türkiye genelinde 3 bine yakın firmayla görüşmeler yaptılar. 2025 yılında bu iletişimi Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantıları'yla bir adım ileri taşımaya karar verdik. Yıl içinde birçok şehri ziyaret ederek sanayi, ticaret ve esnaf odalarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla görüşeceğiz."

Toplantılar, para politikası iletişiminin güçlendirilmesi, reel sektörün beklenti ve sorunlarının yerinde dinlenmesi ile makroekonomik görünümün paydaşlara aktarılması bakımından önem taşıyor.