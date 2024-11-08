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TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan Enflasyon Raporu Açıklamaları

Merkez Bankası Başkanı Karahan, enflasyon eğilimlerinin iyileştiğini ve sıkı para politikasının devam edeceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 12:34
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 12:34
TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan Enflasyon Raporu Açıklamaları

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın Değerlendirmeleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Karahan, enflasyonun eğiliminin öngördüklerinden daha yavaş bir hızda iyileştiğini belirtti ve para politikasındaki sıkı duruşun dezenflasyonu desteklemek amacıyla sürdürüleceğini açıkladı.

Dezenflasyon Sürecinin Devamı

Kendisine ait tahminlere göre, makroekonomik göstergelerin dezenflasyon süreci ile uyumlu bir ilerleme sergilediğini ifade eden Karahan, "İç talep yavaşlarken, enflasyon düşüşünü destekleyici seviyelere geldi" dedi. Ayrıca, cari işlemler açığındaki düşüşün de devam ettiğini kaydetti.

Küresel Büyüme ve İmalat Sektörü

Küresel büyüme görünümünün kademeli bir toparlanma gösterdiğini, ancak aşağı yönlü risklerin arttığını belirten Karahan, "İmalat sanayisinde aşağı yönlü risklerin artığını gözlemliyoruz" şeklinde konuştu.

Cari Denge ve Enflasyon Beklentileri

Karahan, "Cari dengedeki olumlu seyrin süreceğini öngörüyoruz" diyerek, ikinci çeyrekte cari açığın milli gelire oranının %1,7 seviyesine gerilediğini açıkladı. Ayrıca, "Enflasyonun ana eğiliminde düşüşü görüyoruz" dedi.

Hizmet enflasyonu ve kira artışları

Karahan, hizmet fiyatları dinamiklerinde kiralar ve kira dışı kalemlerin farklı şekilde değerlendirileceğini vurguladı. "Kiralar, yapısal boyutu olan bir husustur," diyerek kira enflasyonundaki yavaşlamaya dikkat çekti.

Sonuç ve Beklentiler

Son çeyrek için aylık kira enflasyonunun yavaşlayacağını öngörerek, "Firmaların fiyatlama davranışlarında net iyileşme gözlemliyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Karahan, üretici fiyatları üzerindeki baskıların azaldığını belirterek, enflasyonun temel bileşenlerinde düşüşün devam ettiğini ifade etti.

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