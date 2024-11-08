TCMB Başkanı Fatih Karahan Enflasyon Tahayyütlerini Açıkladı

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın Açıklamaları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, enflasyon tahmininin yukarı yönlü revize edilmesinin para politikasında herhangi bir duruş değişikliğine işaret etmediğini açıkladı. Merkez Bankası İdare Merkezi'nde, bu yılın 4. Enflasyon Raporu'nu tanıtmak amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında, Başkan Yardımcıları Hatice Karahan ve Osman Cevdet Akçay ile birlikte soruları yanıtladı.

Enflasyon ve Dezenflasyon Süreci

Dezenflasyonun sağlanabilmesi için gerekli koşullar arasında talepte dengeleme, beklenti kanalının çalışması ve fiyatlama davranışlarının iyileşmesi olduğunu ifade eden Karahan, talepte dengelenmenin devam ettiğini, beklentilerde de iyileşmeler yaşandığını belirtti. Yıl sonu enflasyon hedefinin başlangıçta %38 olarak belirlendiğini, ancak mevcut durumda bunun %44 civarına çıkmasının beklendiğini kaydetti.

Faiz Politikası ve Talep Koşulları

Kasım ve aralık aylarında gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarında faiz indirimine gidilip gidilmeyeceği yönündeki soruya yanıt veren Karahan, enflasyon görünümüne göre karar vereceklerini ifade etti. Talep koşullarının dezenflasyonist seviyeye gelmesinin etkili olup olmayacağını gözlemlediklerini belirtti.

Kira Dışı Hizmetler ve Dışsal Etkiler

Hizmet enflasyonundaki katılığın beklenenden yüksek olduğunu belirten Karahan, kira dışı hizmetlerde son 4-5 aydır olumlu bir görünüm olduğunu vurguladı. Ancak, kiradaki yapısal unsurlar ve geçmişteki fiyat kontrollerinin etkilerinin görüldüğünü ifade etti.

Faiz Koridoru ve Likidite Yönetimi

Bir faiz koridoru olup olmayacağına dair soruya, zaten koridor sistemi uygulandığını belirten Karahan, para politikasında herhangi bir örtülü değişiklik yapılmadığını söyledi. Ayrıca, likidite yönetiminin etkin bir şekilde sürdüğünü vurguladı.