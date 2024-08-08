TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın Enflasyon Hedeflerine İlişkin Açıklamaları

TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan Enflasyon Açıklamaları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, enflasyon hedefleri doğrultusunda gereken her türlü adımı atmaya hazır olduklarını dile getirdi. Karahan, "Veri akışıyla öngörülerimizi kıyasladığımızda, geçen dönemden bu yana tahminleri değiştirmek için bir sebep görmüyoruz" Yıl Sonu Enflasyon Beklentileri Karahan, yıl sonu enflasyon hedefine dair yaptığı açıklamada, aylık enflasyonun yüzde 2,5 seviyelerine inmesini beklediklerini ifade etti. "Her zaman gerekeni yapmaya hazırız" diyen Karahan, son dönemde yabancı para kredisinin limitinin yüzde 2'den yüzde 1,5'e düşürüldüğünü hatırlattı. Cari Denge ve İthalat Verileri Karahan, talep tarafında dengelenmenin net şekilde gözlemlendiğine dikkat çekerek, cari dengede iyileşmenin devam ettiğini belirtti. "İthalattaki düşüş sürüyor" açıklamasında bulundu ve tahminlerin sağlıklı bir şekilde konulamadığını aktardı. Piyasa Katılımcılarının Beklentileri Sektörel enflasyon beklentilerinin geniş olduğuna dikkat çeken Karahan, "Enflasyon beklentilerinin tahmin bandımızla uyumlu olması, dezenflasyonu desteklemede kritik bir rol oynuyor" dedi. Hane halkı ve sektörel beklentilerin şu an oldukça yüksek seviyelerde bulunduğuna da değindi. Fiyatlama Davranışlarında Düzeltmeler Karahan, enflasyonun düşmesiyle fiyatlama davranışlarının düzelmeye başladığını kaydetti. "Güven artarsa, beklentilerin daha olumlu hale geleceğini düşünüyoruz" diyerek, fiyatlama davranışlarına dikkat çekti. Bu açıklamalar, Türkiye'nin enflasyonla mücadelesinde atılacak adımların ve mevcut durumun altını çizerken, piyasa katılımcıları tarafından yakından takip edilmektedir.