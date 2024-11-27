TCMB Başkanı Fatih Karahan İSO Toplantısında Enflasyon Beklentilerini Değerlendirdi

TCMB Başkanı Fatih Karahan, İSO Toplantısında Konuştu

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi'nin, "Merkez Bankası Politikalarının Sanayimiz, Üretim Hayatımız ve Finansal İstikrar Açısından Önemi" ana gündemiyle düzenlenen toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Karahan, "Para politikasındaki kararlı duruşumuz yanında manşet enflasyondaki düşüşün de etkisi ile beklentilerdeki iyileşmenin devam etmesini bekliyoruz." dedi.

Çıktı Açığı ve Dış Ticaret Dengesi

Karahan, çıktı açığının gerilemenin sürdüğünü belirterek, dördüncü çeyreğe yönelik talep göstergelerinin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini ifade etti. İç talepteki dengelenmenin devam edeceğine işaret eden Karahan, dış ticaret dengesindeki iyileşmenin sürdüğünü de vurguladı.

Üretici Fiyatları ve Sanayi Firmalarının Fiyatlama Davranışları

TCMB Başkanı, üretici fiyatlarının aylık artışının ılımlı seyrini koruduğunu belirtti. Ekim ayı itibarıyla imalat sanayi enflasyonunun ana eğiliminin %19,7 seviyesinde olduğunu ifade eden Karahan, bu durumun TÜFE'deki mal enflasyonuna olumlu yansıdığını aktardı. Sanayi firmalarının fiyatlama davranışlarında net bir iyileşme gözlendiğini vurguladı.

Sıkı Para Politikasının Devamı

Karahan, mart ayında %50'ye çıkardıkları politika faizini 8 aydır sabit tuttuklarını hatırlatarak, sıkı para politikası duruşunu sürdüreceklerini ifade etti. "Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz," şeklinde konuştu.

KKM Hesaplarının Durumu

Karahan, KKM (Kur Korumalı Mevduat) hesaplarının %26'dan %7'nin altına gerilediğini bildirerek, bu durumun Türk lirası mevduat payını artırdığını ve parasal aktarım mekanizmasını güçlendirdiğini belirtti.

Rezervlerdeki Artış ve Döviz Pozisyonu

Son dönemde rezervlerin arttığını ve net döviz pozisyonunun iyileştiğini belirten Karahan, "Swap hariç net döviz pozisyonumuz 102,3 milyar dolar iyileşti." ifadelerini kullandı.

Dezenflasyon Süreci

Karahan, dezenflasyon sürecinin devam ettiğini vurgulayarak, "Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için ön koşuldur." dedi.

Toplantının ikinci kısmı basına kapalı gerçekleşti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisinin, "Merkez Bankası Politikalarının Sanayimiz, Üretim Hayatımız ve Finansal İstikrar Açısından Önemi" ana gündemiyle düzenlenen kasım ayı olağan toplantısına katılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, konuşma yaptı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisinin, "Merkez Bankası Politikalarının Sanayimiz, Üretim Hayatımız ve Finansal İstikrar Açısından Önemi" ana gündemiyle düzenlenen kasım ayı olağan toplantısına katılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, konuşma yaptı.