DOLAR
34,35 -0,37%
EURO
37,08 0,07%
ALTIN
2.970,67 0,13%
BITCOIN
2.617.303,34 0,35%

TCMB Başkanı Karahan'dan Enflasyon Raporu Açıklamaları

TCMB Başkanı Fatih Karahan, enflasyon raporu toplantısında parasal politikalar ve likidite yönetimi hakkında bilgiler verdi.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 12:26
TCMB Başkanı Karahan'dan Enflasyon Raporu Açıklamaları

TCMB Başkanı Karahan'ın Açıklamaları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın dördüncü Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Karahan, para politikası duruşu ve makroihtiyati çerçeve sayesinde mevduat faizlerinin Türk lirasına geçişi ve tasarrufları artıracak seviyelerde kalmasının sağlanacağını belirtti.

Sıkı Parasal Duruş ve Makroihtiyati Politika

Karahan, sıkı parasal duruşu koruduklarını ve mart ayında %50'ye çıkarılan politika faizinin yedi aydır sabit tutulduğunu ifade etti. Makroihtiyati politikalarının etkinliğini artırmak amacıyla, ekonomik birimlerin beklentilerindeki ayrışma ve olası oynaklıklara karşı tedbirler aldıklarını dile getirdi.

Mevduat Düzenlemeleri ve Kredi Büyümesi

Karahan, mevduata yönelik düzenlemeler, kredi büyüme sınırları ve likidite yönetimine dair üç ana grup tedbir belirtti. Mevduatın payını artırmak ve KKM oranını kademeli olarak azaltmak için güncellemeler yapıldığını vurguladı. Kredi talebindeki dalgalanmaların önüne geçmek amacıyla kredi büyüme sınırları belirledikleri de dikkat çekici.

Likidite Yönetimi ve Türk Lirası'na Güven

Karahan, likidite koşullarını yakından izlediklerini ve araç setini etkili bir şekilde kullanarak Türk lirası varlıklarına olan güvenin arttığını aktardı. Türk lirası mevduat payının %56 seviyesine ulaştığı ve KKM hesaplarının toplamının 140 milyar dolar civarına çıktığını belirtirken, liraya geçiş oranlarının da yükseldiğine dikkat çekti.

Risk Algısının İyileşmesi

Sıkı para politikası duruşunun Türkiye'ye yönelik risk algısını iyileştirdiğini vurgulayan Karahan, rezerv seviyeleri ve kompozisyonun önemli ölçüde iyileştiğinin altını çizdi. Karahan, kredi derecelendirme kuruluşlarının not artırımlarının dış finansman görünümünü desteklediğini, rezervlerin 159 milyar doların üzerine çıktığını belirtti.

Toplantı sırasında, ekonomik gelişmeler ve geleceğe dair beklentiler konusunda yapılan değerlendirmeler dikkat çekti. Detaylar ve güncellemeler için takipte kalın.

İLGİLİ HABERLER

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AB, X Sosyal Medya Platformuna Yeni Kurallar Getiriyor
2
Türkiye Merkez Bankası'ndan Faiz ve Enflasyon Beklentileri Üzerine Açıklamalar
3
Ekim'de İkinci El Otomobil Pazarında Öne Çıkan Markalar
4
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Anlamlı Hatıra Parası
5
Avrupa Borsalarında Negatif Seyir, İngiltere Hariç
6
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Zeytin adlı köpeği sahiplendi

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi