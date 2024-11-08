TCMB Başkanı Karahan'dan Enflasyon Raporu Açıklamaları

TCMB Başkanı Karahan'ın Açıklamaları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın dördüncü Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Karahan, para politikası duruşu ve makroihtiyati çerçeve sayesinde mevduat faizlerinin Türk lirasına geçişi ve tasarrufları artıracak seviyelerde kalmasının sağlanacağını belirtti.

Sıkı Parasal Duruş ve Makroihtiyati Politika

Karahan, sıkı parasal duruşu koruduklarını ve mart ayında %50'ye çıkarılan politika faizinin yedi aydır sabit tutulduğunu ifade etti. Makroihtiyati politikalarının etkinliğini artırmak amacıyla, ekonomik birimlerin beklentilerindeki ayrışma ve olası oynaklıklara karşı tedbirler aldıklarını dile getirdi.

Mevduat Düzenlemeleri ve Kredi Büyümesi

Karahan, mevduata yönelik düzenlemeler, kredi büyüme sınırları ve likidite yönetimine dair üç ana grup tedbir belirtti. Mevduatın payını artırmak ve KKM oranını kademeli olarak azaltmak için güncellemeler yapıldığını vurguladı. Kredi talebindeki dalgalanmaların önüne geçmek amacıyla kredi büyüme sınırları belirledikleri de dikkat çekici.

Likidite Yönetimi ve Türk Lirası'na Güven

Karahan, likidite koşullarını yakından izlediklerini ve araç setini etkili bir şekilde kullanarak Türk lirası varlıklarına olan güvenin arttığını aktardı. Türk lirası mevduat payının %56 seviyesine ulaştığı ve KKM hesaplarının toplamının 140 milyar dolar civarına çıktığını belirtirken, liraya geçiş oranlarının da yükseldiğine dikkat çekti.

Risk Algısının İyileşmesi

Sıkı para politikası duruşunun Türkiye'ye yönelik risk algısını iyileştirdiğini vurgulayan Karahan, rezerv seviyeleri ve kompozisyonun önemli ölçüde iyileştiğinin altını çizdi. Karahan, kredi derecelendirme kuruluşlarının not artırımlarının dış finansman görünümünü desteklediğini, rezervlerin 159 milyar doların üzerine çıktığını belirtti.

Toplantı sırasında, ekonomik gelişmeler ve geleceğe dair beklentiler konusunda yapılan değerlendirmeler dikkat çekti. Detaylar ve güncellemeler için takipte kalın.