TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon Süreci İyi Yolda

Merkez Bankası'ndan Dezenflasyon Değerlendirmesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Washington'da düzenlenen önemli bir sunumda, "Türkiye’de Enflasyon Görünümü" başlığı altında değerlendirmeler yaptı.

Dezenflasyon Süreci İyi Seyrediyor

Karahan, sunumunda dezenflasyon sürecinin doğru bir yolda ilerlediğini belirtti. "Dezenflasyon süreci doğru yolda ilerliyor. Temel enflasyon trendi gerilemeye devam ediyor," dedi. Ancak, hizmet enflasyonu ve yönetilen fiyatların bu süreçte hız sınırlayıcı faktörler olduğunu ifade etti.

Öncü Göstergeler ve Fiyatlama Davranışları

Öncü göstergelerin, kira enflasyonunda aşağı yönlü bir trend ortaya koyduğunu belirten Karahan, "Şirketlerin fiyatlama davranışları iyileşmeye devam ediyor" şeklinde konuştu. Ayrıca, fiyat değişimlerinin görülme olasılığının azaldığını vurguladı.

Ekonomik Aktivitelerde Yavaşlama ve Türk Lirası

Karahan, ekonomik aktivitenin yavaşladığını ve iç talebin de bu durumu sürdürdüğünü aktardı. 12 aylık enflasyon beklentilerinin gerilemeye devam ettiğini ifade eden Karahan, Türk lirası mevduatının payının arttığını belirtti. "Türk lirasına geçişin yüksek olmasıyla kur korumalı mevduat hesaplarında düşüş devam ediyor," açıklamasında bulundu.

Kredi Faizleri ve Döviz Rezervleri

Kredi faizlerindeki düşüşün, enflasyon beklentilerinde olumlu gelişmelere işaret ettiğini söyleyen Karahan, döviz rezervlerinde de hızlı bir artış olduğunu ifade etti.

Sonuç olarak, Fatih Karahan'ın açıklamaları, Türkiye'nin enflasyonla mücadelesinde önemli bir yol alındığını ortaya koydu.