TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon Sürecimiz Devam Ediyor

TCMB Başkanı Karahan, Dezenflasyon Hedeflerini Açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi'nde yaptığı konuşmada, dezenflasyon sürecinin devam ettiğini vurguladı. Yaz aylarında yaşanan baz etkisiyle birlikte enflasyonda düşüş yaşandığını belirten Karahan, "Önümüzdeki dönemde aylık enflasyondaki iyileşmeler de devam edecek. 2025 sonunda ise enflasyonu %21'e indirmeyi hedefliyoruz," dedi.

İstanbul Sanayisinin Rolü

Karahan, İSO Meclisi toplantısında İstanbul sanayisinin Türkiye'deki sanayi üretim ve istihdamının yaklaşık %30'unu sağladığını ifade etti. Merkez Bankası’nın reel sektörle güçlü bir iletişim kurduğunu ve bu sayede çeşitli sektörlerin değerlendirmelerini aldıklarını kaydetti.

Enflasyonun Düşüşü ve İyileşmeler

Fatih Karahan, tüketici enflasyonunun ekim ayında %48,6’ya gerileyerek, mayıs ayındaki tepe noktasından önemli bir düşüş yaşandığını bildirdi. Yıl sonunda enflasyonun %44'e düşmesini beklediklerini dile getiren Karahan, enflasyon beklentilerinde ve fiyatlama davranışlarında iyileşme gözlemlediklerini belirtti.

Para Politikasındaki Sıkı Durus

Karahan, para politikasındaki sıkı duruşlarının süreceğini belirterek, enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlamanın sürdüğünü ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların kontrol edileceğini ifade etti. Ayrıca, temel mal enflasyonunun düşük seviyelerde sürdüğünü ve hizmet enflasyonunda iyileşme beklediklerini kaydetti.

Kira Dışındaki Hizmetlerde Fiyat Artışları Zayıflıyor

Hizmet fiyatları konusunda dikkat çeken Karahan, "Kira dışındaki hizmetlerde fiyat artışları kademeli olarak zayıflıyor," dedi. Özellikle kira enflasyonundaki duraksamanın, deprem, kentsel dönüşüm ve kira artış sınırlaması gibi faktörlerden kaynaklandığını açıkladı.

Göstergeler ve İleriye Dönük Beklentiler

Kasım ayına ilişkin perakende ödeme sisteminden elde edilen verilerin, son çeyrekte aylık kira enflasyonunun yavaşlayacağına işaret ettiğini belirten Karahan, makro görünümün dezenflasyon sürecine katkı vermeye devam edeceğini dile getirdi. Yurt içi talepteki dengelenmenin sürmekte olduğunun altını çizen Karahan, üçüncü çeyrek verilerinin olumlu bir tablo çizeceğini ifade etti.

Bu bağlamda, Karahan, perakende satışların artış gösterdiğini, ancak altın hariç yapılan satışların daha ılımlı seyrettiğini sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisinin, "Merkez Bankası Politikalarının Sanayimiz, Üretim Hayatımız ve Finansal İstikrar Açısından Önemi" ana gündemiyle düzenlenen kasım ayı olağan toplantısına katılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, konuşma yaptı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisinin, "Merkez Bankası Politikalarının Sanayimiz, Üretim Hayatımız ve Finansal İstikrar Açısından Önemi" ana gündemiyle düzenlenen kasım ayı olağan toplantısına katılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, konuşma yaptı.