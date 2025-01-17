TCMB Başkanı Karahan, Enflasyon Hedefini Açıkladı: Yüzde 21'e Düşürülecek

TCMB Başkanı Karahan, Eskişehir'de Önemli Açıklamalarda Bulundu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Eskişehir'de düzenlediği "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" başlıklı sunumda, sene sonunda enflasyonun yüzde 21'e gerilemesini hedeflediklerini duyurdu. Karahan, yurt dışındaki faiz yükünün yılda 7 milyar dolar azaldığını belirtirken, enflasyona yönelik alınan tedbirlerin ilk aşamada başarılı bir şekilde uygulandığını ifade etti.

Dezenflasyon Süreci Başladı

Karahan, "İlk aşamada alınan tedbirlerle enflasyonun daha yüksek seviyelere çıkmasını engelledik. Haziran 2024'ten itibaren dezenflasyonu tesis ettik" diyerek, sıkı para politikası duruşunun devam edeceğini vurguladı. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana kadar bu stratejinin sürdürüleceği ifade edildi.

İletişim ve Bilgi Paylaşımı

TCMB’nin reel sektörle etkili bir iletişimi olduğunu belirten Karahan, 2013 yılından bu yana çeşitli firmalarla yüz yüze görüşmeler yapıldığını açıkladı. 2024 yılı içinde Eskişehir ve çevre illerde 500 firma görüşmesi gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Fiyat İstikrarı ve Büyüme

Karahan ayrıca, "Fiyat istikrarı sürdürülebilir büyüme, alım gücü ve verimlilik için önemlidir" diyerek, fiyat istikrarının toplumsal refaha katkısını vurguladı. Mal ve hizmet enflasyonundaki dalgalanmalara dikkat çeken Karahan, talepte dengelenmenin enflasyon üzerindeki olumlu etkilerini de sıraladı.

Rezervlerde Artış ve İhracat

2003 ile 2025 arasındaki dönemde rezervlerin 115 milyar dolar arttığını ve bunun yurt içi kaynaklı olduğunu belirten Karahan, cari açığın 2023 ikinci çeyreğinde %5ten %0,7'ye gerilediğini ifade etti. Türkiye'nin ihracatının arttığını, ithalatının ise azaldığını açıklayan Karahan, güncel verilere göre bu dönemde ihracatın 7,7 milyar dolar artıp, ithalatın 32 milyar dolar azaldığını kaydetti.