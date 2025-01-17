TCMB Başkanı Karahan, Enflasyon Hedefini Açıkladı: Yüzde 21'e Düşürülecek

TCMB Başkanı Fatih Karahan, Eskişehir'de enflasyon hedefi ve mali politikalara dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 17.01.2025 20:16
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 20:16
TCMB Başkanı Karahan, Enflasyon Hedefini Açıkladı: Yüzde 21'e Düşürülecek

TCMB Başkanı Karahan, Eskişehir'de Önemli Açıklamalarda Bulundu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Eskişehir'de düzenlediği "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" başlıklı sunumda, sene sonunda enflasyonun yüzde 21'e gerilemesini hedeflediklerini duyurdu. Karahan, yurt dışındaki faiz yükünün yılda 7 milyar dolar azaldığını belirtirken, enflasyona yönelik alınan tedbirlerin ilk aşamada başarılı bir şekilde uygulandığını ifade etti.

Dezenflasyon Süreci Başladı

Karahan, "İlk aşamada alınan tedbirlerle enflasyonun daha yüksek seviyelere çıkmasını engelledik. Haziran 2024'ten itibaren dezenflasyonu tesis ettik" diyerek, sıkı para politikası duruşunun devam edeceğini vurguladı. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana kadar bu stratejinin sürdürüleceği ifade edildi.

İletişim ve Bilgi Paylaşımı

TCMB’nin reel sektörle etkili bir iletişimi olduğunu belirten Karahan, 2013 yılından bu yana çeşitli firmalarla yüz yüze görüşmeler yapıldığını açıkladı. 2024 yılı içinde Eskişehir ve çevre illerde 500 firma görüşmesi gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Fiyat İstikrarı ve Büyüme

Karahan ayrıca, "Fiyat istikrarı sürdürülebilir büyüme, alım gücü ve verimlilik için önemlidir" diyerek, fiyat istikrarının toplumsal refaha katkısını vurguladı. Mal ve hizmet enflasyonundaki dalgalanmalara dikkat çeken Karahan, talepte dengelenmenin enflasyon üzerindeki olumlu etkilerini de sıraladı.

Rezervlerde Artış ve İhracat

2003 ile 2025 arasındaki dönemde rezervlerin 115 milyar dolar arttığını ve bunun yurt içi kaynaklı olduğunu belirten Karahan, cari açığın 2023 ikinci çeyreğinde %5ten %0,7'ye gerilediğini ifade etti. Türkiye'nin ihracatının arttığını, ithalatının ise azaldığını açıklayan Karahan, güncel verilere göre bu dönemde ihracatın 7,7 milyar dolar artıp, ithalatın 32 milyar dolar azaldığını kaydetti.

İLGİLİ HABERLER

Borcu Olanlar İçin Fırsat! 50.000 TL'de Kredi Faizleri Düştü

Faizsiz Kredi Dünyasında Çığır Açan Gelişmeler! Limitler arttırıldı

Son Dakika: Çalışanlarının Maaşı Yüzde 27 Arttı!

Asgari Ücrete Ara Zam Mümkün mü? Emeklilere Müjdeli Haber Geliyor Mu?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
New York Borsası Haftayı Yükselişle Tamamladı
2
Türkiye'nin İlk Uzay Görevi: 'Ufkun Ötesinde' Belgeseli Yarın Gösterimde
3
AB, Rusya'ya Yeni Yaptırımlar Uyguluyor: Alüminyum İthalatı Yasaklanacak
4
Fed, Finansal Sistemi Yeşillendirme Ağı'ndan Ayrıldığını Duyurdu
5
MÜSİAD Kocaeli Şubesi 23. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi
6
Altın Fiyatları 3 Milyon 92 Bin 500 Liraya Yükseldi
7
Rekabet Kurulu'ndan Kartek'in Param'a Devri İçin Koşullu İzin

Gaziantep'te Öğrencilere Nakdi Destek: 10.000 TL-15.000 TL Destek Verilecek!

Borcu Olanlar İçin Fırsat! 50.000 TL'de Kredi Faizleri Düştü

Yeni Yılda Araç Sahibi Olmanın Yolu: 19.861 TL Aylık Taksitle Renault Megane Sedan!

Halkbank'tan Esnafa Yüzde 50 Kredi İndirimi Müjdesi!

Faizsiz Kredi Dünyasında Çığır Açan Gelişmeler! Limitler arttırıldı

Türkiye'de 12 Model Araçta ÖTV Muafiyeti ve Hurda Teşviki Düzenlemesi Geliyor

Süt Ürünlerine Dev Zam Yolda: Tüketiciyi Zorlayacak Yeni Artışlar Geliyor

Emeklilere Zam Şoku: Kanun Teklifi Geçti Ama Beklentiler Karşılanmadı

Son Dakika: Çalışanlarının Maaşı Yüzde 27 Arttı!

Asgari Ücrete Ara Zam Mümkün mü? Emeklilere Müjdeli Haber Geliyor Mu?

İstanbul'da Ulaşıma Zammı! O Ücretler Yüzde 35 Artıyor

2024 Yeni Yıl Zammı: Garanti ve İş Bankası'ndan Önemli Artış İmzası Geldi