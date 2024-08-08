TCMB Başkanı Karahan, Enflasyon Raporu'nda Ekonomik Görünümü Değerlendirdi

TCMB Başkanı Karahan, Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda Konuştu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Manşet enflasyonun düşmesiyle birlikte tüm sektörlerin beklentilerinin gerileyeceğini öngördüklerini belirtirken, "Sıkı para politikası duruşumuzla beklentilerin dezenflasyon sürecine katkı verecek şekilde oluşmasını sağlamakta kararlıyız." dedi.

Dezenflasyon Süreci ve Makroekonomik Göstergeler

Karahan, dezenflasyon sürecinin öngördükleri şekilde başladığını ve makroekonomik göstergelerin bu durumla uyumlu seyrettiğini kaydetti. Ayrıca, yurt içi talebin ikinci çeyrekten bu yana azalma gösterdiğini ve talepteki dengelenmenin güçlenerek devam edeceğini öngördüğünü belirtti.

Net İhracatın Pozitif Katkısı

Karahan, bu yılın ilk çeyreği itibarıyla net ihracatın 2022 yılının üçüncü çeyreğinden bu yana ilk kez büyümeye pozitif katkı verdiğini ifade etti. Bu durum, büyümenin talep yönünden daha dengeli bir seyir izlemesine olanak sağladı.

İç Talepteki Normalleşme Eğilimi

İç talep açısından gelişmeleri değerlendiren Karahan, "İkinci çeyrekte iç talep enflasyonist düzeyde olmakla birlikte yavaşladı," diye ekledi. Kartla yapılan harcamaların yüksek olmasına karşın son dönemde yatay bir seyir izlediğinin altını çizdi.

Enflasyonun Seyri Üzerine Değerlendirme

Karahan, enflasyonun seyriyle ilgili son verilere dayanarak, yıllık enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu belirtti. Temmuzda yıllık enflasyon yüzde 61,8 olarak gerçekleşti ve bu değer, bir önceki Enflasyon Raporu'ndaki tahmin aralığında yer alıyordu.

Sonuç ve Beklentiler

TCMB Başkanı, enflasyon beklentilerinin tahmin aralığına yakınsamalarının kritik önem taşıdığını vurguladı. "Sıkı para politikası duruşumuzla beklentilerin dezenflasyon sürecine katkı verecek şekilde oluşmasını sağlayacağız," diyerek sonlandırdı.