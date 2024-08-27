Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

TCMB Başkanı Karahan, Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu'nda Fed Başkanı Powell ile Görüştü

TCMB Başkanı Fatih Karahan, Jackson Hole'de Fed Başkanı Jerome Powell ile ekonomi politikaları üzerine önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 18:21
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 18:23
TCMB Başkanı Karahan, Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu'nda Fed Başkanı Powell ile Görüştü

TCMB Başkanı Fatih Karahan, Jackson Hole'de Fed Başkanı ile Bir Araya Geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Wyoming eyaletinde düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu çerçevesinde ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile bir araya geldi.

Sempozyum ve Teması

Karahan ve Powell'ın görüşmesi, Jackson Hole kasabasında gerçekleşti. Her yıl, dünyanın önde gelen merkez bankacılarının ve finansal piyasa katılımcılarının toplandığı bu sempozyumda, bu yılın teması "Para politikasının etkinliğinin ve iletiminin yeniden değerlendirilmesi" olarak belirlendi.

Küresel Ekonomi Üzerine Tartışmalar

Bu sene, Kansas City Fed tarafından organize edilen etkinlik, 1978 yılından beri düzenleniyor. Bu yılki sempozyumda, küresel ekonomiyi etkileyen önemli gelişmeler ele alındı. Özellikle COVID-19 pandemisinin ekonomik etkileri, ticari ağlardaki değişiklikler ve uluslararası finansal akışların tepkileri üzerinde duruldu.

Jackson Hole’un Önemi

Jackson Hole kasabası, çiftçilik ve kovboy kültürünün gelişiminde önemli bir rol oynayan tarihi bir sınır kasabası olarak bilinmektedir. Sempozyum, bu bağlamda hem ekonomik hem de kültürel etkileşimler açısından büyük bir önem taşımaktadır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan (sağda), ABD'de gerçekleştirilen...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan (sağda), ABD'de gerçekleştirilen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu kapsamında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell (solda) ile bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan (sağda), ABD'de gerçekleştirilen...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan (sağda), ABD'de gerçekleştirilen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu kapsamında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell (solda) ile bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar