TCMB Başkanı Karahan, Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu'nda Fed Başkanı Powell ile Görüştü

TCMB Başkanı Fatih Karahan, Jackson Hole'de Fed Başkanı ile Bir Araya Geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Wyoming eyaletinde düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu çerçevesinde ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile bir araya geldi.

Sempozyum ve Teması

Karahan ve Powell'ın görüşmesi, Jackson Hole kasabasında gerçekleşti. Her yıl, dünyanın önde gelen merkez bankacılarının ve finansal piyasa katılımcılarının toplandığı bu sempozyumda, bu yılın teması "Para politikasının etkinliğinin ve iletiminin yeniden değerlendirilmesi" olarak belirlendi.

Küresel Ekonomi Üzerine Tartışmalar

Bu sene, Kansas City Fed tarafından organize edilen etkinlik, 1978 yılından beri düzenleniyor. Bu yılki sempozyumda, küresel ekonomiyi etkileyen önemli gelişmeler ele alındı. Özellikle COVID-19 pandemisinin ekonomik etkileri, ticari ağlardaki değişiklikler ve uluslararası finansal akışların tepkileri üzerinde duruldu.

Jackson Hole’un Önemi

Jackson Hole kasabası, çiftçilik ve kovboy kültürünün gelişiminde önemli bir rol oynayan tarihi bir sınır kasabası olarak bilinmektedir. Sempozyum, bu bağlamda hem ekonomik hem de kültürel etkileşimler açısından büyük bir önem taşımaktadır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan (sağda), ABD'de gerçekleştirilen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu kapsamında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell (solda) ile bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan (sağda), ABD'de gerçekleştirilen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu kapsamında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell (solda) ile bir araya geldi.