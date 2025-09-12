TCMB Başkanı Karahan: Sıkı Para Politikası Dezenflasyonu Güçlendirecek

Konferansta kritik mesajlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Bank of America tarafından düzenlenen "Türkiye Macro Conference 2025" konuşmasında, fiyat istikrarına kadar sürecek sıkı para politikası duruşunun önemini vurguladı.

"Fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir", diyen Karahan, merkez bankasının dezenflasyon hedefi doğrultusunda adımlar atmaya devam edeceğini belirtti.

Karahan, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) rakamlarında yapılan son güncellemenin önemli değişikliklere yol açtığını ve çeşitli göstergelerin iktisadi faaliyetin yavaşladığına işaret ettiğini aktardı. Özel tüketim artışının GSYİH artışından daha düşük olduğuna dikkat çekti.

Yüksek frekanslı verilerin talepteki dengelenmenin sürdüğünü gösterdiğini belirten Karahan, para politikası dengesinin bu süreçte belirleyici olacağını söyledi.

"Türk lirasına olan talep güçlüdür. Makroihtiyati tedbirler ve güçlü rezervler ters dolarizasyonu desteklemektedir." ifadeleriyle Karahan, liraya yönelik talebin kuvvetli olduğunu ve makro önlemler ile rezerv yapısının bu eğilimi desteklediğini vurguladı.

Para politikası kararlılığı ve orta vadeli çerçeve

Karahan, Orta Vadeli Program'da öngörülen makroekonomik çerçevenin dezenflasyon sürecine katkı sağlayacağını belirtti. Kurulun politika faizine ilişkin kararlarında enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimi ve beklentileri dikkate alacağını söyledi.

"Kurul, politika faizine ilişkin atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflere uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir."

Adımların büyüklüğünün enflasyon görünümüne odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla değerlendirileceğini aktaran Karahan, enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin biçimde ayrışması durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını bildirdi.

Karahan'ın mesajları, fiyat istikrarına ulaşılana dek TCMB'nin temkinli ve kararlı bir para politikası izleyeceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.