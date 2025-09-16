TCMB Bilgi Amaçlı Döviz Kurları (Alım Satıma Konu Olmayan)

TCMB'nin alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu yayımlandı. Döviz kodları, cinsleri ve TL karşılıkları listelendi.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 15:50
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan, alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şu şekilde:

Kur Tablosu

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı

ARS ARJANTİN PESOSU 0.02815

ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.50325

BHD BAHREYN DİNARI 109.4562

BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.33895

BAM BOSNA HERSEK MARKI 24.8654

BWP BOTSVANA PULASI 3.1218

BRL BREZİLYA REALİ 7.7615

DZD CEZAYİR DİNARI 0.31887

CZK ÇEK KORUNASI 2.0046

IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00251

MAD FAS DİRHEMİ 4.6016

PHP FİLİPİN PESOSU 0.72479

ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 2.3798

GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 15.2472

INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.46861

HKD HONG KONG DOLARI 5.3025

IQD IRAK DİNARI 0.03150

ISK İZLANDA KRONU 0.34046

KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.07639

KES KENYA ŞİLİNİ 0.31952

COP KOLOMBİYA PESOSU 0.01057

LYD LİBYA DİNARI 7.6331

HUF MACAR FORİNTİ 0.12512

MKD MAKEDONYA DİNARI 0.78761

MYR MALEZYA RİNGGİTİ 9.8137

MXN MEKSİKA PESOSU 2.2495

EGP MISIR LİRASI 0.85794

MDL MOLDOVA LEYİ 2.4889

NAD NAMİBYA DOLARI 2.3797

NGN NİJERYA NAİRASI 0.02766

UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00334

PEN PERU YENİ SOLU 11.8243

PLN POLONYA ZLOTİSİ 11.4738

RSD SIRP DİNARI 0.41614

SGD SİNGAPUR DOLARI 32.2951

SDG SUDAN POUNDU 0.06876

SYP SURİYE LİRASI 0.00317

SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 2.3797

THB TAYLAND BAHTI 1.3026

TND TUNUS DİNARI 14.2917

TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 11.7922

UAH UKRAYNA HRYVNASI 1.0018

OMR UMMAN RİYALİ 107.1819

JOD ÜRDÜN DİNARI 58.2040

VND VİETNAM DONGU 0.00156

ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 12.3446

TWD YENİ TAYVAN DOLARI 1.3698

NZD YENİ ZELANDA DOLARI 24.6651

Tablodaki bilgiler bilgi amaçlıdır. Resmi alım-satım kurları TCMB'nin ilgili duyuruları ve piyasalar tarafından belirlenmektedir.

