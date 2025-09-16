TCMB Bilgi Amaçlı Döviz Kurları (Alım Satıma Konu Olmayan)

TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan, alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şu şekilde:
Kur Tablosu
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.02815
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.50325
BHD BAHREYN DİNARI 109.4562
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.33895
BAM BOSNA HERSEK MARKI 24.8654
BWP BOTSVANA PULASI 3.1218
BRL BREZİLYA REALİ 7.7615
DZD CEZAYİR DİNARI 0.31887
CZK ÇEK KORUNASI 2.0046
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00251
MAD FAS DİRHEMİ 4.6016
PHP FİLİPİN PESOSU 0.72479
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 2.3798
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 15.2472
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.46861
HKD HONG KONG DOLARI 5.3025
IQD IRAK DİNARI 0.03150
ISK İZLANDA KRONU 0.34046
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.07639
KES KENYA ŞİLİNİ 0.31952
COP KOLOMBİYA PESOSU 0.01057
LYD LİBYA DİNARI 7.6331
HUF MACAR FORİNTİ 0.12512
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.78761
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 9.8137
MXN MEKSİKA PESOSU 2.2495
EGP MISIR LİRASI 0.85794
MDL MOLDOVA LEYİ 2.4889
NAD NAMİBYA DOLARI 2.3797
NGN NİJERYA NAİRASI 0.02766
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00334
PEN PERU YENİ SOLU 11.8243
PLN POLONYA ZLOTİSİ 11.4738
RSD SIRP DİNARI 0.41614
SGD SİNGAPUR DOLARI 32.2951
SDG SUDAN POUNDU 0.06876
SYP SURİYE LİRASI 0.00317
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 2.3797
THB TAYLAND BAHTI 1.3026
TND TUNUS DİNARI 14.2917
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 11.7922
UAH UKRAYNA HRYVNASI 1.0018
OMR UMMAN RİYALİ 107.1819
JOD ÜRDÜN DİNARI 58.2040
VND VİETNAM DONGU 0.00156
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 12.3446
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 1.3698
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 24.6651
Tablodaki bilgiler bilgi amaçlıdır. Resmi alım-satım kurları TCMB'nin ilgili duyuruları ve piyasalar tarafından belirlenmektedir.