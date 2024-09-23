TCMB’den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma dahil olmayan dövizlere ilişkin bir bilgi tablosu yayımlamıştır. Bu tablo, çeşitli dövizlerin Türk Lirası (TL) karşısındaki değerlerini içermektedir.

Döviz Kurları Tablosu