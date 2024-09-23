DOLAR
34,15 -0,15%
EURO
38,04 0,25%
ALTIN
2.885,19 -0,37%
BITCOIN
2.158.325,48 -0,08%

TCMB’den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

TCMB, alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin güncel kur tablosunu paylaştı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 15:39
TCMB’den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma dahil olmayan dövizlere ilişkin bir bilgi tablosu yayımlamıştır. Bu tablo, çeşitli dövizlerin Türk Lirası (TL) karşısındaki değerlerini içermektedir.

Döviz Kurları Tablosu

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS Arjantin Pesosu 0.03542
ALL Arnavutluk Lekii 0.38221
BHD Bahrain Dinarı 90.4670
BDT Bangladeş Takası 0.28530
BAM Bosna-Hersek Markı 19.3344
BWP Botsvana Pulası 2.5894
BRL Brezilya Reali 6.1871
DZD Cezayir Dinarı 0.25716
CZK Çek Korunası 1.5105
IDR Endonezya Rupisi 0.00224
MAD Fas Dirhemi 3.5144
PHP Filipin Pesosu 0.60848
ZAR Güney Afrika Randı 1.9617
GEL Gürcistan Lari 12.5251
INR Hindistan Rupisi 0.40806
HKD Hong Kong Doları 4.3786
IQD Irak Dinarı 0.02603
ISK İzlanda Kronu 0.24990
KZT Kazakistan Tengesi 0.07098
KES Kenya Şilini 0.26429
COP Kolombiya Pesosu 0.00821
LYD Libya Dinarı 7.1802
HUF Macar Forinti 0.09605
MKD Makedonya Dinarı 0.61596
MYR Malezya Ringgiti 8.1117
MXN Meksika Pesosu 1.7565
EGP Mısır Lirası 0.70046
MDL Moldova Leyi 1.9555
NAD Namibya Doları 1.9618
NGN Nijerya Nairası 0.02080
UZS Özbekistan Somu 0.00267
PEN Peru Yeni Solu 9.0700
PLN Polonya Zlotisi 8.8694
RSD Sırp Dinarı 0.32385
SGD Singapur Doları 26.4034
SDG Sudan Poundu 0.05677
SYR Suriyeli Lira 0.00262
SZL Svaziland Lilangeni 1.9616
THB Tayland Bahtı 1.0341
TND Tunus Dinarı 11.2441
TMT Türkmenistan Manatı 9.7418
UAH Ukrayna Hrynvası 0.82252
OMR Umman Riyali 88.5531
JOD Ürdün Dinarı 48.0866
VND Vietnam Dongu 0.00138
ILS Yeni İsrail Şekeli 9.0263
TWD Yeni Tayvan Doları 1.0634
NZD Yeni Zelanda Doları 21.3339

İLGİLİ HABERLER

Yüzde 25 indirimli TOKİ başvuruları başladı! 23 Eylül’de o şehirlerde olan yaşadı

Kredi vadelerinde 60 ay devrimi! Başvurana faizler 3’ten düştü koşan kapıyor

Emekli maaşına ek gelir arayana Eylül müjdesi! Tek seferde on binlerce lira veriliyor

KPSS şartsız ilkokul mezunlarına MEB personeli olma kapısı aralandı! On binlerce personel alımı açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dijital Çağda Finansal Kapsayıcılık Konferansı İstanbul'da Yapılacak
2
Ayda 10 bin TL'yi gözden çıkarana sıfır otomobil! Böyle kampanya bir daha gelmez: Firma indirime indirim yaptı!
3
Ticaret Bakanlığı'ndan Ukrayna ile İHA/SİHA İddialarına Yalanlama
4
Bankalarda faiz depremi! Mevduat faizlerinde büyük yükseliş: 120 bin TL'ye maaş bağlıyor!
5
Emeklileri Denizbank'a koşturacak kampanya! Tek başvuru yetiyor: Geri ödemesiz 12.000 TL verilecek
6
Audi'den baş döndüren model! Türkiye'ye o tarihte giriş yapacak: Görenler bayılacak
7
TCMB’den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

ATM Kullanıcılarına BDDK'dan Kritik Uyarı: Pazartesi İtibarıyla Zorunlu Oluyor

24 Eylül 2024 Salı Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

Emeklilere Eylül Sonuna Kadar Çifte Ödeme Müjdesi! SGK, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, 4A, 4B ve 4C Tüm Emekliler Faydalanacak!

Her istifa edeni yüzbinlerce liraya boğabilecek gelişme! Kıdem tazminatı kuralları değişti

Meclis açılmadan müjdesi geldi! Erken emeklilikte 1999-2008 SGK Girişine Dikkat!

Emekli maaşına ek gelir arayana Eylül müjdesi! Tek seferde on binlerce lira veriliyor

Kredi vadelerinde 60 ay devrimi! Başvurana faizler 3’ten düştü koşan kapıyor

4A-4B-4C Emeklileri DİKKAT! Bu sefer maaş zammı şok oranlarla geliyor

Merkez Bankası kararı Faizleri Kırdı Geçti! Sabah sabah faizsiz kredi müjdesi geldi! 50.000 TL ödeniyor

KPSS şartsız ilkokul mezunlarına MEB personeli olma kapısı aralandı! On binlerce personel alımı açıklandı

150.000 TL’ye araba mı! 2. el araç fırsatını sadece koşan yakalıyor

Yüzde 25 indirimli TOKİ başvuruları başladı! 23 Eylül’de o şehirlerde olan yaşadı