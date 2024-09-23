TCMB’den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Güncel Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma dahil olmayan dövizlere ilişkin bir bilgi tablosu yayımlamıştır. Bu tablo, çeşitli dövizlerin Türk Lirası (TL) karşısındaki değerlerini içermektedir.
Döviz Kurları Tablosu
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|Arjantin Pesosu
|0.03542
|ALL
|Arnavutluk Lekii
|0.38221
|BHD
|Bahrain Dinarı
|90.4670
|BDT
|Bangladeş Takası
|0.28530
|BAM
|Bosna-Hersek Markı
|19.3344
|BWP
|Botsvana Pulası
|2.5894
|BRL
|Brezilya Reali
|6.1871
|DZD
|Cezayir Dinarı
|0.25716
|CZK
|Çek Korunası
|1.5105
|IDR
|Endonezya Rupisi
|0.00224
|MAD
|Fas Dirhemi
|3.5144
|PHP
|Filipin Pesosu
|0.60848
|ZAR
|Güney Afrika Randı
|1.9617
|GEL
|Gürcistan Lari
|12.5251
|INR
|Hindistan Rupisi
|0.40806
|HKD
|Hong Kong Doları
|4.3786
|IQD
|Irak Dinarı
|0.02603
|ISK
|İzlanda Kronu
|0.24990
|KZT
|Kazakistan Tengesi
|0.07098
|KES
|Kenya Şilini
|0.26429
|COP
|Kolombiya Pesosu
|0.00821
|LYD
|Libya Dinarı
|7.1802
|HUF
|Macar Forinti
|0.09605
|MKD
|Makedonya Dinarı
|0.61596
|MYR
|Malezya Ringgiti
|8.1117
|MXN
|Meksika Pesosu
|1.7565
|EGP
|Mısır Lirası
|0.70046
|MDL
|Moldova Leyi
|1.9555
|NAD
|Namibya Doları
|1.9618
|NGN
|Nijerya Nairası
|0.02080
|UZS
|Özbekistan Somu
|0.00267
|PEN
|Peru Yeni Solu
|9.0700
|PLN
|Polonya Zlotisi
|8.8694
|RSD
|Sırp Dinarı
|0.32385
|SGD
|Singapur Doları
|26.4034
|SDG
|Sudan Poundu
|0.05677
|SYR
|Suriyeli Lira
|0.00262
|SZL
|Svaziland Lilangeni
|1.9616
|THB
|Tayland Bahtı
|1.0341
|TND
|Tunus Dinarı
|11.2441
|TMT
|Türkmenistan Manatı
|9.7418
|UAH
|Ukrayna Hrynvası
|0.82252
|OMR
|Umman Riyali
|88.5531
|JOD
|Ürdün Dinarı
|48.0866
|VND
|Vietnam Dongu
|0.00138
|ILS
|Yeni İsrail Şekeli
|9.0263
|TWD
|Yeni Tayvan Doları
|1.0634
|NZD
|Yeni Zelanda Doları
|21.3339