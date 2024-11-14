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TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı

TCMB, alım satıma konu olmayan döviz kurlarını içeren bilgi tablosunu yayımladı. İşte en son veriler.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 15:41
TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu yayımladı. Aşağıda yer alan döviz kurları, Türk Lirası (TL) karşısındaki değerlerini göstermektedir:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.03439
ALLNAVUTLUK LEKİ0.36806
BHDBAHREYN DİNARI91.0937
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.28728
BAMBOSNA HERSEK MARKI18.4350
BWPBOTSVANA PULASI2.5010
BRLBREZİLYA REALİ5.9123
DZDCEZAYİR DİNARI0.25706
CZKÇEK KORUNASI1.4293
IDRDONEZYA RUPİSİ0.00217
MADFAS DİRHEMİ3.4355
PHPFİLİPİN PESOSU0.58275
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI1.8749
GELGÜRCİSTAN LARİSİ12.5707
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.40644
HKDHONG KONG DOLARI4.4111
IQDIRAK DİNARI0.02621
ISKKİZLANDA KRONU0.24707
KZTKAFAKİSTAN TENGESİ0.06926
KESKENYA ŞİLİNİ0.26561
COPKOLOMBİYA PESOSU0.00766
LYDLİBYA DİNARI7.0280
HUFMACAR FORİNTİ0.08880
MKDMAKEDONYA DİNARI0.58735
MYRMALEZYA RİNGGİTİ7.6622
MXNMEKSİKA PESOSU1.6641
EGPMISIR LİRASI0.69565
MDLMOLDOVA LEYİ1.8951
NADNAMİBYA DOLARI1.8760
NGNNİJERYA NAİRASI0.02044
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00268
PENPERU YENİ SOLU9.0094
PLNPOLONYA ZLOTİSİ8.3306
RSDSIRP DİNARI0.30889
SGDSİNGAPUR DOLARI25.5046
SDGSUDAN POUNDU0.05717
SYRSURİYE LİRASI0.00264
SZLSVAZİLAND LİLANGENİ1.8744
THBTAYLAND BAHTI0.97961
TNDTUNUS DİNARI10.8696
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI9.8096
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.83276
OMRUMMAN RİYALİ89.1655
JODÜRDÜN DİNARI48.3801
VNDVİETNAM DONGU0.00135
ILSİSRAİL ŞEKELİ9.1843
TWDYENİ TAYVAN DOLARI1.0535
NZDYENİ ZELANDA DOLARI20.1297

Bu veriler yatırımcılar ve piyasa analistleri için önemli bir kaynak teşkil etmektedir. TCMB, döviz kurlarındaki gelişmeleri ve dalgalanmaları takip edenler için bu tür bilgi tablolarını düzenli olarak güncellemektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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