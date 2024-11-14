TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu yayımladı. Aşağıda yer alan döviz kurları, Türk Lirası (TL) karşısındaki değerlerini göstermektedir:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.03439 ALL NAVUTLUK LEKİ 0.36806 BHD BAHREYN DİNARI 91.0937 BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.28728 BAM BOSNA HERSEK MARKI 18.4350 BWP BOTSVANA PULASI 2.5010 BRL BREZİLYA REALİ 5.9123 DZD CEZAYİR DİNARI 0.25706 CZK ÇEK KORUNASI 1.4293 IDR DONEZYA RUPİSİ 0.00217 MAD FAS DİRHEMİ 3.4355 PHP FİLİPİN PESOSU 0.58275 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 1.8749 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 12.5707 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.40644 HKD HONG KONG DOLARI 4.4111 IQD IRAK DİNARI 0.02621 ISK KİZLANDA KRONU 0.24707 KZT KAFAKİSTAN TENGESİ 0.06926 KES KENYA ŞİLİNİ 0.26561 COP KOLOMBİYA PESOSU 0.00766 LYD LİBYA DİNARI 7.0280 HUF MACAR FORİNTİ 0.08880 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.58735 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 7.6622 MXN MEKSİKA PESOSU 1.6641 EGP MISIR LİRASI 0.69565 MDL MOLDOVA LEYİ 1.8951 NAD NAMİBYA DOLARI 1.8760 NGN NİJERYA NAİRASI 0.02044 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00268 PEN PERU YENİ SOLU 9.0094 PLN POLONYA ZLOTİSİ 8.3306 RSD SIRP DİNARI 0.30889 SGD SİNGAPUR DOLARI 25.5046 SDG SUDAN POUNDU 0.05717 SYR SURİYE LİRASI 0.00264 SZL SVAZİLAND LİLANGENİ 1.8744 THB TAYLAND BAHTI 0.97961 TND TUNUS DİNARI 10.8696 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 9.8096 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.83276 OMR UMMAN RİYALİ 89.1655 JOD ÜRDÜN DİNARI 48.3801 VND VİETNAM DONGU 0.00135 ILS İSRAİL ŞEKELİ 9.1843 TWD YENİ TAYVAN DOLARI 1.0535 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 20.1297

Bu veriler yatırımcılar ve piyasa analistleri için önemli bir kaynak teşkil etmektedir. TCMB, döviz kurlarındaki gelişmeleri ve dalgalanmaları takip edenler için bu tür bilgi tablolarını düzenli olarak güncellemektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.