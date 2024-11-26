TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı

TCMB'nin Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere dair bilgi amaçlı kur tablosunu paylaştı. Bu tablodaki bilgiler, yatırımcılar ve döviz ticaretiyle ilgilenenler için önemli bir kaynak oluşturmaktadır.

Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.03438 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.36980 BHD BAHREYN DİNARI 91.7871 BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.28957 BAM BOSNA HERSEK MARKI 18.5548 BWP BOTSvana PULASI 2.5365 BRL BREZİLYA REALİ 5.9545 DZD CEZAYİR DİNARI 0.25861 CZK ÇEK KORUNASI 1.4390 IDR DİNDONEZYA RUPİSİ 0.00217 MAD FAS DİRHEMİ 3.4528 PHP FİLİPİN PESOSU 0.58636 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 1.9118 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 12.6245 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.41037 HKD HONG KONG DOLARI 4.4463 IQD IRAK DİNARI 0.02642 ISK İZLANDA KRONU 0.25072 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.06935 KES KENYA ŞİLİNİ 0.26721 COP KOLOMBİYA PESOSU 0.00790 LYD LİBYA DİNARI 7.0719 HUF MACAR FORİNTİ 0.08851 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.59111 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 7.7630 MXN MEKSİKA PESOSU 1.6903 EGP MISIR LİRASI 0.69737 MDL MOLDOVA LEYİ 1.8935 NAD NAMİBYA DOLARI 1.9118 NGN NİJERYA NAİRASI 0.02058 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00270 PEN PERU YENİ SOLU 9.1702 PLN POLONYA ZLOTİSİ 8.4419 RSD SIRP DİNARI 0.31096 SGD SİNGAPUR DOLARI 25.7019 SDG SUDAN POUNDU 0.05762 SYR SURİYE LİRASI 0.00266 SZL SVAZİLAND LİLANGETİSİ 1.9118 THB TAYLAND BAHTI 0.99766 TND TUNUS DİNARI 10.9506 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 9.8876 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.83284 OMR UMMAN RİYALİ 89.8834 JOD ÜRDÜN DİNARI 48.7548 VND VİETNAM DONGU 0.00136 ILS İSRAİL ŞEKELİ 9.5037 TWD YENİ TAYVAN DOLARI 1.0663 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 20.2501

TCMB tarafından yayınlanan bu tablo, kur dalgalanmalarını takip etmek isteyen yatırımcılar için önemli bir referans niteliği taşımaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.