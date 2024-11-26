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TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı

TCMB, alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin güncel kur tablosunu paylaştı. İşte detaylar:

Yayın Tarihi: 26.11.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 15:48
TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı

TCMB'nin Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere dair bilgi amaçlı kur tablosunu paylaştı. Bu tablodaki bilgiler, yatırımcılar ve döviz ticaretiyle ilgilenenler için önemli bir kaynak oluşturmaktadır.

Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.03438
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.36980
BHDBAHREYN DİNARI91.7871
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.28957
BAMBOSNA HERSEK MARKI18.5548
BWPBOTSvana PULASI2.5365
BRLBREZİLYA REALİ5.9545
DZDCEZAYİR DİNARI0.25861
CZKÇEK KORUNASI1.4390
IDRDİNDONEZYA RUPİSİ0.00217
MADFAS DİRHEMİ3.4528
PHPFİLİPİN PESOSU0.58636
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI1.9118
GELGÜRCİSTAN LARİSİ12.6245
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.41037
HKDHONG KONG DOLARI4.4463
IQDIRAK DİNARI0.02642
ISKİZLANDA KRONU0.25072
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.06935
KESKENYA ŞİLİNİ0.26721
COPKOLOMBİYA PESOSU0.00790
LYDLİBYA DİNARI7.0719
HUFMACAR FORİNTİ0.08851
MKDMAKEDONYA DİNARI0.59111
MYRMALEZYA RİNGGİTİ7.7630
MXNMEKSİKA PESOSU1.6903
EGPMISIR LİRASI0.69737
MDLMOLDOVA LEYİ1.8935
NADNAMİBYA DOLARI1.9118
NGNNİJERYA NAİRASI0.02058
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00270
PENPERU YENİ SOLU9.1702
PLNPOLONYA ZLOTİSİ8.4419
RSDSIRP DİNARI0.31096
SGDSİNGAPUR DOLARI25.7019
SDGSUDAN POUNDU0.05762
SYRSURİYE LİRASI0.00266
SZLSVAZİLAND LİLANGETİSİ1.9118
THBTAYLAND BAHTI0.99766
TNDTUNUS DİNARI10.9506
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI9.8876
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.83284
OMRUMMAN RİYALİ89.8834
JODÜRDÜN DİNARI48.7548
VNDVİETNAM DONGU0.00136
ILSİSRAİL ŞEKELİ9.5037
TWDYENİ TAYVAN DOLARI1.0663
NZDYENİ ZELANDA DOLARI20.2501

TCMB tarafından yayınlanan bu tablo, kur dalgalanmalarını takip etmek isteyen yatırımcılar için önemli bir referans niteliği taşımaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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