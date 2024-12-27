TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı

TCMB'den Döviz Kurlarıyla İlgili Açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan döviz kurlarıyla ilgili bilgi amaçlı bir kur tablosu yayınladı. Bu tablo, dövizlerin Türk Lirası (TL) karşısındaki değerlerini içermektedir.

Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Aşağıda, TCMB tarafından sağlanan alım satıma konu olmayan bazı döviz kurlarının TL karşılıkları yer almaktadır:

ARS - Arjantin Pesosu: 0.03419 TL

- Arjantin Pesosu: 0.03419 TL ALL - Arnavutluk Lek’i: 0.37344 TL

- Arnavutluk Lek’i: 0.37344 TL BHD - Bahreyn Dinarı: 93.1985 TL

- Bahreyn Dinarı: 93.1985 TL BDT - Bangladeş Takası: 0.29430 TL

- Bangladeş Takası: 0.29430 TL BAM - Bosna-Hersek Markı: 18.7246 TL

- Bosna-Hersek Markı: 18.7246 TL BWP - Botsvana Pulası: 2.5286 TL

- Botsvana Pulası: 2.5286 TL BRL - Brezilya Reali: 5.6897 TL

- Brezilya Reali: 5.6897 TL DZD - Cezayir Dinarı: 0.25998 TL

- Cezayir Dinarı: 0.25998 TL CZK - Çek Korunası: 1.4579 TL

- Çek Korunası: 1.4579 TL IDR - Endonezya Rupisi: 0.00217 TL

- Endonezya Rupisi: 0.00217 TL MAD - Fas Dirhemi: 3.4855 TL

- Fas Dirhemi: 3.4855 TL PHP - Filipin Pesosu: 0.60411 TL

- Filipin Pesosu: 0.60411 TL ZAR - Güney Afrika Randı: 1.8779 TL

- Güney Afrika Randı: 1.8779 TL GEL - Gürcistan Lari: 12.6052 TL

- Gürcistan Lari: 12.6052 TL INR - Hindistan Rupisi: 0.41122 TL

- Hindistan Rupisi: 0.41122 TL HKD - Hong Kong Doları: 4.5311 TL

- Hong Kong Doları: 4.5311 TL IQD - Irak Dinarı: 0.02685 TL

- Irak Dinarı: 0.02685 TL ISK - İzlanda Kronu: 0.25300 TL

- İzlanda Kronu: 0.25300 TL KZT - Kazakistan Tengesi: 0.06728 TL

- Kazakistan Tengesi: 0.06728 TL KES - Kenya Şilini: 0.27157 TL

- Kenya Şilini: 0.27157 TL COP - Kolombiya Pesosu: 0.00800 TL

- Kolombiya Pesosu: 0.00800 TL LYD - Libya Dinarı: 7.1521 TL

- Libya Dinarı: 7.1521 TL HUF - Macar Forinti: 0.08928 TL

- Macar Forinti: 0.08928 TL MKD - Makedonya Dinarı: 0.59648 TL

- Makedonya Dinarı: 0.59648 TL MYR - Malezya Ringgiti: 7.8650 TL

- Malezya Ringgiti: 7.8650 TL MXN - Meksika Pesosu: 1.7366 TL

- Meksika Pesosu: 1.7366 TL EGP - Mısır Lirası: 0.69134 TL

- Mısır Lirası: 0.69134 TL MDL - Moldova Leyi: 1.9072 TL

- Moldova Leyi: 1.9072 TL NAD - Namibya Doları: 1.8779 TL

- Namibya Doları: 1.8779 TL NGN - Nijerya Nairası: 0.02271 TL

- Nijerya Nairası: 0.02271 TL UZS - Özbekistan Somu: 0.00272 TL

- Özbekistan Somu: 0.00272 TL PEN - Peru Yeni Solu: 9.4003 TL

- Peru Yeni Solu: 9.4003 TL PLN - Polonya Zlotisi: 8.5866 TL

- Polonya Zlotisi: 8.5866 TL RSD - Sırp Dinarı: 0.31388 TL

- Sırp Dinarı: 0.31388 TL SGD - Singapur Doları: 25.8877 TL

- Singapur Doları: 25.8877 TL SDG - Sudan Poundu: 0.05856 TL

- Sudan Poundu: 0.05856 TL SYR - Suriye Lirası: 0.00270 TL

- Suriye Lirası: 0.00270 TL SZL - Svaziland Lilangeni: 1.8780 TL

- Svaziland Lilangeni: 1.8780 TL THB - Tayland Bahtı: 1.0357 TL

- Tayland Bahtı: 1.0357 TL TND - Tunus Dinarı: 11.0204 TL

- Tunus Dinarı: 11.0204 TL TMT - Türkmenistan Manatı: 10.0490 TL

- Türkmenistan Manatı: 10.0490 TL UAH - Ukrayna Hryvnası: 0.83803 TL

- Ukrayna Hryvnası: 0.83803 TL OMR - Umman Riyali: 91.3419 TL

- Umman Riyali: 91.3419 TL JOD - Ürdün Dinarı: 49.6029 TL

- Ürdün Dinarı: 49.6029 TL VND - Vietnam Dongu: 0.00138 TL

- Vietnam Dongu: 0.00138 TL ILS - Yeni İsrail Şekeli: 9.5582 TL

- Yeni İsrail Şekeli: 9.5582 TL TWD - Yeni Tayvan Doları: 1.0708 TL

- Yeni Tayvan Doları: 1.0708 TL NZD - Yeni Zelanda Doları: 19.8245 TL

Bu döviz kurlarının güncel durumu, döviz piyasasındaki dalgalanmalarla birlikte değişim göstermektedir. Vatandaşların ve yatırımcıların bu bilgileri dikkate alarak hareket etmeleri önerilmektedir.