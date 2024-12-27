TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı

TCMB'den Döviz Kurlarıyla İlgili Açıklama
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan döviz kurlarıyla ilgili bilgi amaçlı bir kur tablosu yayınladı. Bu tablo, dövizlerin Türk Lirası (TL) karşısındaki değerlerini içermektedir.
Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Aşağıda, TCMB tarafından sağlanan alım satıma konu olmayan bazı döviz kurlarının TL karşılıkları yer almaktadır:
- ARS - Arjantin Pesosu: 0.03419 TL
- ALL - Arnavutluk Lek’i: 0.37344 TL
- BHD - Bahreyn Dinarı: 93.1985 TL
- BDT - Bangladeş Takası: 0.29430 TL
- BAM - Bosna-Hersek Markı: 18.7246 TL
- BWP - Botsvana Pulası: 2.5286 TL
- BRL - Brezilya Reali: 5.6897 TL
- DZD - Cezayir Dinarı: 0.25998 TL
- CZK - Çek Korunası: 1.4579 TL
- IDR - Endonezya Rupisi: 0.00217 TL
- MAD - Fas Dirhemi: 3.4855 TL
- PHP - Filipin Pesosu: 0.60411 TL
- ZAR - Güney Afrika Randı: 1.8779 TL
- GEL - Gürcistan Lari: 12.6052 TL
- INR - Hindistan Rupisi: 0.41122 TL
- HKD - Hong Kong Doları: 4.5311 TL
- IQD - Irak Dinarı: 0.02685 TL
- ISK - İzlanda Kronu: 0.25300 TL
- KZT - Kazakistan Tengesi: 0.06728 TL
- KES - Kenya Şilini: 0.27157 TL
- COP - Kolombiya Pesosu: 0.00800 TL
- LYD - Libya Dinarı: 7.1521 TL
- HUF - Macar Forinti: 0.08928 TL
- MKD - Makedonya Dinarı: 0.59648 TL
- MYR - Malezya Ringgiti: 7.8650 TL
- MXN - Meksika Pesosu: 1.7366 TL
- EGP - Mısır Lirası: 0.69134 TL
- MDL - Moldova Leyi: 1.9072 TL
- NAD - Namibya Doları: 1.8779 TL
- NGN - Nijerya Nairası: 0.02271 TL
- UZS - Özbekistan Somu: 0.00272 TL
- PEN - Peru Yeni Solu: 9.4003 TL
- PLN - Polonya Zlotisi: 8.5866 TL
- RSD - Sırp Dinarı: 0.31388 TL
- SGD - Singapur Doları: 25.8877 TL
- SDG - Sudan Poundu: 0.05856 TL
- SYR - Suriye Lirası: 0.00270 TL
- SZL - Svaziland Lilangeni: 1.8780 TL
- THB - Tayland Bahtı: 1.0357 TL
- TND - Tunus Dinarı: 11.0204 TL
- TMT - Türkmenistan Manatı: 10.0490 TL
- UAH - Ukrayna Hryvnası: 0.83803 TL
- OMR - Umman Riyali: 91.3419 TL
- JOD - Ürdün Dinarı: 49.6029 TL
- VND - Vietnam Dongu: 0.00138 TL
- ILS - Yeni İsrail Şekeli: 9.5582 TL
- TWD - Yeni Tayvan Doları: 1.0708 TL
- NZD - Yeni Zelanda Doları: 19.8245 TL
Bu döviz kurlarının güncel durumu, döviz piyasasındaki dalgalanmalarla birlikte değişim göstermektedir. Vatandaşların ve yatırımcıların bu bilgileri dikkate alarak hareket etmeleri önerilmektedir.