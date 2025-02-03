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TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Tablosu

TCMB, alım satıma konu olmayan döviz kurları hakkında güncel bilgileri paylaştı. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 15:51
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 15:51
TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Tablosu

TCMB, Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurlarını Açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin güncel bir kur tablosunu paylaştı. Bu bilgiler yatırımcılar ve ekonomi uzmanları için önemli bir referans oluşturuyor.

Döviz Kurları Tablosu

Aşağıda, TCMB’nin yayınladığı döviz kurları listesi yer almaktadır:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.03419
ALLNAVUTLUK LEKİ0.37113
BHDBAHREYN DİNARI95.3147
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.29467
BAMBOSNA HERSEK MARKI18.7908
BWPBOTSVANA PULASI2.5567
BRLBREZİLYA REALİ6.1528
DZDCEZAYİR DİNARI0.26424
CZKÇEK KORUNASI1.4589
IDRDONYA RUPİSİ0.00219
MADFAS DİRHEMİ3.5589
PHPFİLİPİN PESOSU0.61306
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI1.9010
GELGÜRCİSTAN LARİSİ12.6753
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.41243
HKDHONG KONG DOLARI4.6108
IQDIRAK DİNARI0.02743
ISKİZLANDA KRONU0.25234
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.06875
KESKENYA ŞİLİNİ0.27835
COPKOLOMBİYA PESOSU0.00854
LYDLİBYA DİNARI7.3192
HUFMACAR FORİNTİ0.09012
MKDMAKEDONYA DİNARI0.59866
MYRMALEZYA RİNGGİTİ8.0301
MXNMEKSİKA PESOSU1.7092
EGPMISIR LİRASI0.71398
MDLMOLDOVA LEYİ1.9180
NADNAMİBYA DOLARI1.9009
NGNNİJERYA NAİRASI0.02400
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00277
PENPERU YENİ SOLU9.6408
PLNPOLONYA ZLOTİSİ8.7091
RSDSIRP DİNARI0.31469
SGDSİNGAPUR DOLARI26.2910
SDGSUDAN POUNDU0.05984
SYPSURİYE LİRASI0.00276
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ1.9009
THBTAYLAND BAHTI1.0571
TNDTUNUS DİNARI11.1373
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI10.2679
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.85920
OMRUMMAN RİYALİ93.3402
JODÜRDÜN DİNARI50.6370
VNDVİETNAM DONGU0.00142
ILSİSRAİL ŞEKELİ9.9503
TWDYENİ TAYVAN DOLARI1.0874
NZDYENİ ZELANDA DOLARI19.9904

Bu tabloda yer alan bilgilerin, piyasalarda döviz işlemleri yapılacaksa dikkate alınması önemlidir.

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