TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Tablosu

TCMB, Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurlarını Açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin güncel bir kur tablosunu paylaştı. Bu bilgiler yatırımcılar ve ekonomi uzmanları için önemli bir referans oluşturuyor.

Döviz Kurları Tablosu

Aşağıda, TCMB’nin yayınladığı döviz kurları listesi yer almaktadır:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.03419 ALL NAVUTLUK LEKİ 0.37113 BHD BAHREYN DİNARI 95.3147 BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.29467 BAM BOSNA HERSEK MARKI 18.7908 BWP BOTSVANA PULASI 2.5567 BRL BREZİLYA REALİ 6.1528 DZD CEZAYİR DİNARI 0.26424 CZK ÇEK KORUNASI 1.4589 IDR DONYA RUPİSİ 0.00219 MAD FAS DİRHEMİ 3.5589 PHP FİLİPİN PESOSU 0.61306 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 1.9010 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 12.6753 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.41243 HKD HONG KONG DOLARI 4.6108 IQD IRAK DİNARI 0.02743 ISK İZLANDA KRONU 0.25234 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.06875 KES KENYA ŞİLİNİ 0.27835 COP KOLOMBİYA PESOSU 0.00854 LYD LİBYA DİNARI 7.3192 HUF MACAR FORİNTİ 0.09012 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.59866 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 8.0301 MXN MEKSİKA PESOSU 1.7092 EGP MISIR LİRASI 0.71398 MDL MOLDOVA LEYİ 1.9180 NAD NAMİBYA DOLARI 1.9009 NGN NİJERYA NAİRASI 0.02400 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00277 PEN PERU YENİ SOLU 9.6408 PLN POLONYA ZLOTİSİ 8.7091 RSD SIRP DİNARI 0.31469 SGD SİNGAPUR DOLARI 26.2910 SDG SUDAN POUNDU 0.05984 SYP SURİYE LİRASI 0.00276 SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 1.9009 THB TAYLAND BAHTI 1.0571 TND TUNUS DİNARI 11.1373 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 10.2679 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.85920 OMR UMMAN RİYALİ 93.3402 JOD ÜRDÜN DİNARI 50.6370 VND VİETNAM DONGU 0.00142 ILS İSRAİL ŞEKELİ 9.9503 TWD YENİ TAYVAN DOLARI 1.0874 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 19.9904

Bu tabloda yer alan bilgilerin, piyasalarda döviz işlemleri yapılacaksa dikkate alınması önemlidir.