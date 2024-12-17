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TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Tablosu Açıklandı

TCMB, alım satıma konu olmayan döviz kurlarını içeren güncel bilgi tablosunu paylaştı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 16:02
TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Tablosu Açıklandı

TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizler hakkında bilgi amaçlı kur tablosunu güncelledi. Aşağıda, çeşitli döviz cinslerinin TL karşılıkları yer almaktadır:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.03423
ALLNAVOOTLUK LEKİ0.37280
BHDBAHREYN DİNARI92.6654
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.29250
BAMBOSNA HERSEK MARKI18.7032
BWPBOTSANA PULASI2.5568
BRLBREZİLYA REALİ5.6850
DZDCEZAYİR DİNARI0.26068
CZKÇEK KORUNASI1.4630
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00218
MADFAS DİRHEMİ3.4955
PHPFİLİPİN PESOSU0.59249
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI1.9341
GELGÜRCİSTAN LARİSİ12.4611
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.41163
HKDHONG KONG DOLARI4.4992
IQDIRAK DİNARI0.02668
ISKİZLANDA KRONU0.25343
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.06670
KESKENYA ŞİLİNİ0.27043
COPKOLOMBİYA PESOSU0.00809
LYDLİBYA DİNARI7.1433
HUFMACAR FORİNTİ0.08951
MKDMAKEDONYA DİNARI0.59586
MYRMALEZYA RİNGGİTİ7.8257
MXNMEKSİKA PESOSU1.7377
EGPMISIR LİRASI0.68833
MDLMOLDOVA LEYİ1.9095
NADNAMİBYA DOLARI1.9341
NGNNİJERYA NAİRASI0.02256
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00272
PENPERU YENİ SOLU9.3533
PLNPOLONYA ZLOTİSİ8.6007
RSDSIRP DİNARI0.31358
SGDSİNGAPUR DOLARI25.8770
SDGSUDAN POUNDU0.05821
SYRSURİYE LİRASI0.00269
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ1.9341
THBTAYLAND BAHTI1.0210
TNDTUNUS DİNARI11.0141
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI9.9875
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.83473
OMRUMMAN RİYALİ90.7881
JODÜRDÜN DİNARI49.2405
VNDVİETNAM DONGU0.00137
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ9.6955
TWDYENİ TAYVAN DOLARI1.0749
NZDYENİ ZELANDA DOLARI20.1314

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