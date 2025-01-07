DOLAR
35,35 -0,11%
EURO
36,79 -0,24%
ALTIN
3.018,32 -0,96%
BITCOIN
3.565.011,25 1,15%

TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Tablosu Açıklandı

TCMB, alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin güncel kur tablosunu yayınladı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 15:50
TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Tablosu Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan Yeni Döviz Kurları Tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere yönelik bilgi amaçlı yeni kur tablosunu açıkladı. İşte detaylar:

Döviz Kuru Bilgileri

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.03412
ALLNAVUTLUK LEKİ0.37462
BHDBAHREYN DİNARI93.6619
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.29001
BAMBOSNA HERSEK MARKI18.7520
BWPBOTSVANA PULASI2.5475
BRLBREZİLYA REALİ5.7735
DZDCEZAYİR DİNARI0.26108
CZKÇEK KORUNASI1.4626
IDRDONEZYA RUPİSİ0.00219
MADFAS DİRHEMİ3.5284
PHPFİLİPİN PESOSU0.60759
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI1.9003
GELGÜRCİSTAN LARİSİ12.5206
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.41179
HKDHONG KONG DOLARI4.5408
IQDDİRAK DİNARI0.02695
ISKİZLANDA KRONU0.25235
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.06681
KESKENYA ŞİLİNİ0.27307
COPKOLOMBİYA PESOSU0.00814
LYDLİBYA DİNARI7.1749
HUFMACAR FORİNTİ0.08849
MKDMAKEDONYA DİNARI0.59128
MYRMALEZYA RİNGGİTİ7.8681
MXNMEKSİKA PESOSU1.7375
EGPMISIR LİRASI0.69710
MDLMOLDOVA LEYİ1.9136
NADNAMİBYA DOLARI1.9003
NGNNİJERYA NAİRASI0.02289
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00273
PENPERU YENİ SOLU9.3817
PLNPOLONYA ZLOTİSİ8.6442
RSDSIRP DİNARI0.31403
SGDSİNGAPUR DOLARI25.9400
SDGSUDAN POUNDU0.05880
SYPSURİYE LİRASI0.00271
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ1.9003
THBTAYLAND BAHTI1.0245
TNDTUNUS DİNARI11.0927
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI10.0889
UAHUkrayna HRYVNASI0.83478
OMRUMMAN RİYALİ91.7156
JODÜRDÜN DİNARI49.7439
VNDVİETNAM DONGU0.00139
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ9.7395
TWDYENİ TAYVAN DOLARI1.0786
NZDYENİ ZELANDA DOLARI20.0462

Güncel veriler ile TCMB, döviz kurları hakkında bilgi almak isteyenlere önemli bir kaynak sunuyor.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kira ve Aidatlar İçin Veri Tabanı Oluşturulacak
2
Almanya, Karbon Emisyonu Fiyatlandırmasında 18,5 Milyar Avroluk Rekor Gelir Elde Etti
3
TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Tablosu Açıklandı
4
Bursalı Sanayiciler, 2025 İçin Umutlu Mesajlar Vermeye Devam Ediyor
5
TCMB Günlük Döviz Kurları Açıklandı: 15.30 Verileri
6
ASELSAN ve Savunma Sanayii Başkanlığı Arasında 139 Milyon Dolar Sözleşme İmzalandı
7
2024 İhracat Beklentisi: Lojistik ve Taşımacılık Gelirleri 39 Milyar Doları Aşacak

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor