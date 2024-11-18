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TCMB'den Bilgi Amaçlı Döviz Kurları Listesi

TCMB, alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin güncel bilgi amaçlı kur tablosunu yayımladı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 15:47
TCMB'den Bilgi Amaçlı Döviz Kurları Listesi

TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere dair bilgi amaçlı kur tablosunu açıkladı. Aşağıda belirtilen dövizlerin TL karşılıkları güncellenmiştir.

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.03451
ALL NAVUTLUK LEKİ 0.37007
BHD BAHREYN DİNARI 91.4225
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.28839
BAM BOSNA HERSEK MARKI 18.5300
BWP BOTSANA PULASI 2.5261
BRL BREZİLYA REALİ 5.9469
DZD CEZAYİR DİNARI 0.25830
CZK ÇEK KORUNASI 1.4367
IDR DONEZYA RUPİSİ 0.00217
MAD FAS DİRHEMİ 3.4456
PHP FİLİPİN PESOSU 0.58718
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 1.9037
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 12.6285
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.40827
HKD HONG KONG DOLARI 4.4275
IQD IRAK DİNARI 0.02631
ISK KİZLANDA KRONU 0.25179
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.06909
KES KENYA ŞİLİNİ 0.26664
COP KOLOMBİYA PESOSU 0.00779
LYD LİBYA DİNARI 7.0567
HUF MACAR FORİNTİ 0.08885
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.59032
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 7.6918
MXN MEKSİKA PESOSU 1.6873
EGP MISIR LİRASI 0.69707
MDL MOLDOVA LEYİ 1.8967
NAD NAMİBYA DOLARI 1.9036
NGN NİJERYA NAİRASI 0.02068
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00269
PEN PERU YENİ SOLU 9.0667
PLN POLONYA ZLOTİSİ 8.3920
RSD SIRP DİNARI 0.31059
SGD SİNGAPUR DOLARI 25.6317
SDG SUDAN POUNDU 0.05739
SYR SURİYE LİRASI 0.00265
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 1.9036
THB TAYLAND BAHTI 0.98876
TND TUNUS DİNARI 10.9212
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 9.8474
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.83214
OMR UMMAN RİYALİ 89.5087
JOD ÜRDÜN DİNARI 48.5567
VND VİETNAM DONGU 0.00136
ILS İSRAİL ŞEKELİ 9.2271
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 1.0585
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 20.1230

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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