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TCMB'den Duyuru: Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın döviz kurlarına dair güncel verilerini öğrenin.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 15:49
TCMB'den Duyuru: Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Güncel Döviz Kurları

TCMB, alım satıma tabi olmayan dövizlere ilişkin güncel bilgi amaçlı kur tablosunu paylaştı. Aşağıda yer alan döviz cinsleri ve TL karşılıkları hakkında detaylar bulunmaktadır:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.03566
ALLNAVUTLUK LEKİ0.37697
BHDBAHREYN DİNARI90.2070
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.28454
BAMBOSNA HERSEK MARKI19.1621
BWPBOTSVANA PULASI2.5434
BRLBREZİLYA REALİ6.0226
DZDCEZAYİR DİNARI0.25562
CZKÇEK KORUNASI1.4979
IDRDONEZYA RUPİSİ0.00220
MADFAS DİRHEMİ3.4803
PHPFİLİPİN PESOSU0.60122
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI1.8977
GELGÜRCİSTAN LARİSİ12.6171
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.40490
HKDHONG KONG DOLARI4.3603
IQDIRAK DİNARI0.02596
ISKİZLANDA KRONU0.24478
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.07043
KESKENYA ŞİLİNİ0.26359
COPKOLOMBİYA PESOSU0.00813
LYDLİBYA DİNARI7.1428
HUFMACAR FORİNTİ0.09555
MKDMAKEDONYA DİNARI0.61052
MYRMALEZYA RİNGGİTİ7.8114
MXNMEKSİKA PESOSU1.7111
EGPMISIR LİRASI0.70138
MDLMOLDOVA LEYİ1.9441
NADNAMİBYA DOLARI1.8977
NGNNİJERYA NAİRASI0.02119
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00269
PENPERU YENİ SOLU8.9778
PLNPOLONYA ZLOTİSİ8.7801
RSDSIRP DİNARI0.32110
SGDSİNGAPUR DOLARI26.0241
SDGSUDAN POUNDU0.05663
SYRSURİYE LİRASI0.00262
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ1.8977
THBTAYLAND BAHTI0.99439
TNDTUNUS DİNARI11.1303
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI9.7160
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.82558
OMRUMMAN RİYALİ88.3231
JODÜRDÜN DİNARI47.9592
VNDVİETNAM DONGU0.00137
ILSİSRAİL ŞEKELİ9.1468
TWDYENİ TAYVAN DOLARI1.0566
NZDYENİ ZELANDA DOLARI21.0394

Bu tabloda yer alan döviz kurları, bilgi amaçlı olarak sunulmuştur. Güncel verilere ve detaylara TCMB'nin resmi web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

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