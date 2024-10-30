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TCMB'den Ekim Ayı Sektörel Enflasyon Beklentileri Raporu

TCMB, Ekim 2024 enflasyon beklentilerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 10:11
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 10:11
TCMB'den Ekim Ayı Sektörel Enflasyon Beklentileri Raporu

TCMB, Ekim Ayı Sektörel Enflasyon Beklentilerini Açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim 2024 dönemine ait "Sektörel Enflasyon Beklentileri" raporunu yayımladı. Bu raporda, çeşitli piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkı için yıllık enflasyon beklentilerinin düştüğü belirtiliyor.

Yıllık Enflasyon Beklentilerindeki Düşüş

TCMB'nin verilerine göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalış göstererek %27,4 seviyesine geriledi. Reel sektör temsilcileri için bu rakam 1,6 puanlık bir düşüşle %49,5 olurken, hanehalkı beklentileri 4,4 puan gerileyerek %67,2 seviyesine indi.

Hanehalkının Enflasyon Beklentileri

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini öngören hanehalkı oranı, bir önceki aya göre 0,7 puanlık bir azalma ile %28,3 olarak gerçekleşti.

Anket Çalışmaları

Sektörel Enflasyon Beklentileri, TCMB tarafından gerçekleştirilen Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile yürütülen Tüketici Eğilim Anketi'nin verileri kullanılarak derlenmiştir. Bu çalışmalar, finans ve reel sektör uzmanları, imalat sanayi firmaları ve hanehalkının enflasyon beklentilerini yansıtmaktadır.

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